हजार प्रयत्न करा पण...; सहरची सोशल मीडियावर पोस्ट, पण बाप-लेक दोघेही नॉट रिचेबल; बनावट जातीच्या दाखल्यामुळे अडचणीत

ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीत मुंब्र्यातील प्रभाग ३० मधून विजयी झालेली नगरसेविका सहर शेख आता अडचणीत सापडली आहे. जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानं नगरसेवक पद धोक्यात आलं आहे. यानंतर सहर शेखसह तिचे वडील युनुस शेख हे दोघेही नॉट रिचेबल आहेत. सहरने सोशल मीडियावर आपल्याविरोधात षडयंत्र रचलं जात असल्याचं म्हणत प्रतिक्रिया दिलीय. पण त्यानंतर तिने माध्यमांना थेट प्रतिक्रिया दिलेली नाही. सध्या दोघेही नॉट रिचेबल असल्यानं चर्चांना उधाण आलं आहे..जात प्रमाणपत्र बनावट असल्याचं ठाणे विभागीय कार्यालयाने सांगितल्यानंतर सहर शेख आणि युनिस शेख हे दोन दिवसांपासून नॉट रिचेबल आहेत. त्यांनी अद्याप या सर्व प्रकारावर अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. सरकारची दिशाभूल केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश तहसीलदार उमेश पाटील यांनी काढले असल्यानं त्यांच्या अडचणी वाढणार आहेत..भाजपनं अर्धी लढाई जिंकली, पण विजय कठीण! १३१ व घटना दुरुस्ती विधेयक मंजुरीचं आव्हान, फक्त चर्चाच होण्याची शक्यता.द्वेष करणारे मोठे असली तरी माझा विश्वास त्यापेक्षा मोठा आहे. माझ्याविरोधात ते कट रचतायत पण अल्लाहने माझ्या नशिबात विजय लिहिलाय. मला त्याच्याकडूनच ताकद मिळते. तुम्ही हजार वेळा प्रयत्न केले तरी अल्लाह ज्याचं रक्षण करते त्याला कुणीच हरवू शकत नाही. कठीण काळातल्या प्रत्येकाला हेच सांगेन की आशा सोडू नका विश्वास ठेवून पुढे वाटचाल करा अशी पोस्ट सहर शेखने केलीय..युनुस इकबाल शेख हे मूळचे उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादचे आहेत. ते महाराष्ट्रात स्थलांतरित झाल्यानंतर नमुना १० ऐवजी मागास प्रवर्गासाठीचा नमुना ८ वापरून जातीचा दाखला काढला. त्यानंतर सहर शेख हिने ठाण्यात राहत असताना मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून वडिलांच्या दाखल्याच्या आधारे प्रमाणपत्र मिळवलं. हाच दाखला निवडणूक आयोगाला देत निवडणूकही लढवली. सहर शेखने या सर्व प्रक्रियेत चार सरकारी यंत्रणांची फसवणूक केल्यानं तिच्यावर कारवाई होऊ शकते.