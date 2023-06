By

Sakal Mahabrands 2023 : : महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे हे महाराष्ट्राचे ब्रँड असल्याचं विधान उपमुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे.

सकाळ महाब्रँन्ड्स कार्यक्रमात उद्योजकांना प्रोत्साहित करताना फडणवीस बोलत होते. यावेळी राज्यातील विविध ब्रँड्सच्या प्रतिनिधींचा पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला. (former Maharashtra CM Sushil kumar Shinde Brand of Maharashtra says Devendra Fadnavis)

फडणवीस म्हणाले, "महाराष्ट्र स्वतःचं एक ब्रँड आहे. आज देशातील सर्वात प्रगतीशील राज्य म्हणून महाराष्ट्राकडं पाहिलं जातं. देशाच्या जीडीपीत १५ टक्के वाटा असलेला महाराष्ट्र. देशाच्या उत्पादनात २३ टक्के वाटा असलेला महाराष्ट्र, देशाच्या निर्यातीत २२ टक्के वाटा असलेला महाराष्ट्र तसेच देशाच्या एफडीआयमध्ये २९ टक्के वाटा असलेला महाराष्ट्र. देशात पहिली ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी बनेल असा महाराष्ट्र देशातला ब्रँड आहे" (Latest Marathi News)

"महाराष्ट्रातील जे ब्रँड आहेत त्यांना ओळख देण्याचा हा कार्यक्रम असून यामध्ये सकाळ समुह हा देखील एक ब्रँड आहे. सामाजिक बांधिलकी राखून विविध क्षेत्रात सकाळनं काम केलं आहे. त्याचबरोबर हे ही म्हणावं लागेल की, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यंमत्री सुशीलकुमार शिंदे हे एक ब्रँड आहेत. तसेच सोनाली कुलकर्णी या देखील ब्रँड आहेत," अशा शब्दांत फडणवीसांनी यावेळी सर्वांचं कौतुक केलं.