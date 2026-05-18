ITMS System : समृद्धी महामार्गावर बेशिस्त वाहनचालकांना बसणार आळा, काय ITMS प्रणाली? जाणून घ्या

मुंबई–नागपूर समृद्धी महामार्गावर बेशिस्त वाहनचालकांवर आता कडक नजर ठेवली जाणार आहे. पुढील महिन्यापासून या महामार्गावर 'इंटेलिजन्ट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम' कार्यान्वित होणार असून, पहिल्या टप्प्यात नागपूर ते जालना या सुमारे ३६४ किलोमीटर अंतरावर ही सेवा सुरू केली जाणार आहे. त्यामुळे वेगमर्यादा ओलांडणे, नियमभंग करणे आणि अपघातांना कारणीभूत ठरणाऱ्या घटनांवर आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..संपूर्ण समृद्धी महामार्गावर ही प्रणाली ऑगस्टपर्यंत कार्यान्वित केली जाणार असून, एकूण ७०१ किलोमीटर लांबीचा मार्ग या निगराणीखाली येणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे १६९८ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येत आहे. प्रत्येक एक किलोमीटर अंतरावर उच्च क्षमतेचे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. तसेच केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष आणि सात विभागीय नियंत्रण केंद्रांच्या माध्यमातून संपूर्ण महामार्गावर सतत लक्ष ठेवले जाणार आहे..या प्रणालीद्वारे सुमारे सोळा प्रकारचे वाहतूक नियमभंग ओळखले जाणार आहेत. यात अतिवेगाने वाहन चालवणे, चुकीच्या दिशेने वाहन नेणे, वाहन चालवताना मोबाइलचा वापर करणे, सीट बेल्ट न लावणे, बोगद्यात दिवे न लावणे, फॅन्सी नंबर प्लेट वापरणे, लेन शिस्त न पाळणे, दुचाकीला महामार्गावर प्रवेश करणे, नो पार्किंगमध्ये वाहने उभी करणे आणि ओव्हरलोड वाहनांचा समावेश आहे..या यंत्रणेमुळे चौवीस तास देखरेख शक्य होणार असून, तात्काळ दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. तसेच अपघाताच्या वेळी जलद मदत पोहोचवणे आणि रिअल टाइम माहितीच्या आधारे वाहतूक नियंत्रण करणे शक्य होणार आहे. प्रत्येक दोन किलोमीटरवर आपत्कालीन मदत केंद्रेही उभारण्यात आली आहेत. या नव्या व्यवस्थेमुळे समृद्धी महामार्गावरील अपघात कमी होऊन प्रवास अधिक सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध होईल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त केला आहे.