Samruddhi Mahamarg: समृद्धी महामार्ग सुसाट! आतापर्यंत 3 कोटी वाहनांचा प्रवास

मुंबई : मुंबई-नागपूर प्रवास अवघ्या आठ तासात करता यावा म्हणून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने उभारलेला ७०१ किलोमीटर लांबीचा समृद्धी महामार्ग सध्या सुसाट आहे. या मार्गावरून दररोज सरासरी ५० हजारहून अधिक वाहने ये-जा करत आहेत. तर खुला झाल्यापासून नोव्हेंबर अखेरपर्यंत तब्बल २ कोटी ९१ लाख वाहनांनी या मार्गाने प्रवास केला आहे. कमी वेळेत जास्त अंतर कापणे शक्य होत असल्याने विदर्भासह नाशिक, शिर्डीसह परिसरातून मोठ्या प्रमाणात कृषी माल मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईच्या दिशेने येत आहे..एमएसआरडीसीने टप्प्याटप्प्याने समृद्धी महामार्गाची उभारणी करत खुला केला आहे. पहिला नागपूर-शिर्डी हा ५२० किलोमीटर लांबीचा टप्पा ११ डिसेंबर २०२२ मध्ये खुला केला होता. त्यानंतर २६ मे २०२३ मध्ये शिर्डी-भरवीर हा दुसरा टप्पा, ४ मार्च २०२४ रोजी भरविर-इगतपुरी तिसरा टप्पा आणि अखेरचा इगतपुरी-आमने हा चौथा टप्पा ५ जून २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते खुला करण्यात आला आहे..सुरुवातीच्या तीन टप्प्यात पुरेशी कनेक्टिव्हिटी नसल्याने कमी कमी वाहनधारक समृद्धीने प्रवास करत. पण अखेरचा आमने-इगतपुरी हा टप्पा सुरू झाल्याने संपूर्ण ७०१ किलोमीटरचा मार्ग प्रवासासाठी खुला झाला आहे. त्यामुळे दिवसागणिक वाहनांची संख्या वाढत आहे. सुरुवातीला २५-२६ हजार एवढी कमी असलेली दररोजची वाहन संख्या आता ५० हजाराच्या पुढे गेली असल्याची माहिती एमएसआरडीसीच्या एका वरीष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. ऑक्टोबरमध्ये १५ लाख १६ हजार तर नोव्हेंबरमध्ये १५ लाख २४ हजार वाहनांनी प्रवास केला आहे. वाहनांचा आलेख वाढता असल्याने समृद्धी सुसाट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..आमने-साकेत, साकेत आनंद नगर कनेक्टिव्हिटीनंतर आणखी सुसाटसध्या समृद्धीवरून आलेल्या वाहनधारकांना आमने-ठाणे दरम्यान मोठ्या वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. समृध्दीच्या दिशेने जातानाही तिच परिस्थिती आहे. त्या पार्श्वभूमीवर एमएमआरडीएकडून आमने-साकेत (ठाणे) दरम्यान सहा हजार कोटी रुपये खर्चून सुमारे २९ किलोमीटर लांबीचा उन्नत मार्ग बांधला जाणार आहे. तसेच साकेत-आनंद नगर दरम्यान उन्नत मार्ग तर आणि छेडा नगर (घाटकोपर) - आनंद नगर दरम्यान पूर्व मुक्त मार्गाचा (इस्टर्न फ्री वे) विस्तार केला जात आहे. त्यामुळे सदरचे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर समृद्धीवरून आलेल्या वाहनधारकांना वाहतूक कोंडीशिवाय मुंबईत पोहोचता येणार आहे..वाहनांचा प्रवासऑक्टोबर - १५ लाख १६ हजारनोव्हेंबर - १५ लाख २४ हजारदैनंदिन वाहने - ५० हजारहुन अधिकएकूण वाहनांचा प्रवास - २ कोटी ९१ लाख २ हजार १३०.