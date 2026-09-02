Mhada: म्हाडाची ६,५०० घरे देण्याची तयारी, अतिक्रमणधारकांसाठी मोठा निर्णय; लवकरच सरकारकडे बैठक

बापू सुळे मुंबई : सुमारे १०३ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात सुमारे ३० हजार अतिक्रमणे आहेत. ती हटवताना १ जानेवारी १९९५ पूर्वीच्या अतिक्रमणधारकांना म्हाडाच्या माध्यमातून घरे देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. म्हाडा आणि राष्ट्रीय उद्यानाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची सोमवारी बैठक झाली असून, म्हाडाने सुमारे ६,५०० घरे विकत देण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे अतिक्रमणाच्या विळख्यात अडकलेले राष्ट्रीय उद्यान अतिक्रमणमुक्त होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..मुंबई आणि ठाणे वन विभागात विभागलेले राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित असून, येथे वन्यप्राण्यांचा अधिवास आहे. तीन-चार दशकांपासून अतिक्रमण होत असल्याने सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर वन विभाग आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाने येथील अतिक्रमणे हटवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे..Mhada House: म्हाडाचा गेमचेंजर निर्णय! विक्रीविना पडलेल्या घरांचा होणार 'असा' वापर; सर्वसामान्यांसाठी मोठी संधी.१ जानेवारी १९९५ पूर्वीची अतिक्रमणे पात्र समजून त्यांना पर्यायी घरे दिली जाणार आहेत. म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्या उपस्थितीत सोमवारी बैठक पार पडली. त्यात उद्यान प्रशासनाने म्हाडाकडे ११ हजार घरांची मागणी केली असता, म्हाडाने शिरढोण आणि खोणी येथील ६,५०० घरे देण्याची तयारी दर्शवली. राज्य सरकारकडे बैठक होणार असून अंतिम निर्णय होणार आहे..सरकारने पैसे दिल्यावरच घरेवन विभागाला आवश्यक असलेली घरे देण्याबाबत म्हाडाने तयारी दर्शवली आहे; मात्र या घरांची रक्कम राज्य सरकारने म्हाडाला द्यावी, या अटीवरच ही घरे दिली जातील, असे म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. म्हाडाने तयारी दर्शवलेल्या ६,५०० घरांची किंमत सुमारे १,००० ते १,१०० कोटी असणार आहे..Navi Mumbai: एक्स्पायरी डेटवर चिटकवलं स्टिकर, नवी तारीख टाकून काळाबाजार; तुर्भेतील कंपनीवर छापा, ७५ लाखांचा साठा जप्त.संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान प्रशासनाने म्हाडाकडे घरांची मागणी केली. त्याबाबत झालेल्या बैठकीत शिरढोण, खोणी येथील सुमारे ६,५०० घरे देण्याची म्हाडाची तयारी आहे.- अनिल वानखडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.