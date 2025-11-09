मुंबई

National Park Toy Train: नॅशनल पार्कमधील वनराणी कधी धावणार? ५ वर्षांपासून पर्यटक प्रतिक्षेत; महत्त्वाची माहिती समोर

SGNP Toy Train Update: नॅशनल पार्कमधील मिनी टॉय ट्रेन तब्बल ४ वर्षानंतर ऑगस्ट महिन्यात सुरू करण्याचा प्रयत्न प्रगतीपथावर होता. मात्र अद्याप ही सेवा सुरु झाली नसल्यामुळे पर्यटकांचा हिरमोड झाला आहे.
National Park Toy Train

National Park Toy Train

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कांदिवली : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील मिनी टॉय ट्रेन वनराणी कधी धावणार, असा प्रश्‍न भेट देणारे पर्यटक विचारित आहेत. २०२१ च्या ‘तौक्ते’ वादळात वनराणी बंद पडली होती. तेव्हापासून पर्यटकांचा हिरमोड सुरू आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
national park
Tourism National Park
sanjay gandhi national park
borivali

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com