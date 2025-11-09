National Park Toy Train: नॅशनल पार्कमधील वनराणी कधी धावणार? ५ वर्षांपासून पर्यटक प्रतिक्षेत; महत्त्वाची माहिती समोर

कांदिवली : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील मिनी टॉय ट्रेन वनराणी कधी धावणार, असा प्रश्न भेट देणारे पर्यटक विचारित आहेत. २०२१ च्या ‘तौक्ते’ वादळात वनराणी बंद पडली होती. तेव्हापासून पर्यटकांचा हिरमोड सुरू आहे..१९७४ मध्ये सुरू केलेली, दरवर्षी जवळपास ५० लाखांचा महसूल देणारी पर्यटकांची लाडकी, लहानांपासून मोठ्यांना भुरळ पाडणारी, आकर्षित वनराणी म्हणजेच मिनी टॉय ट्रेन २०२१ वादळात बंद पडली होती. तब्बल ४ वर्षानंतर वनराणी ऑगस्ट महिन्यात सुरू करण्याचा प्रयत्न प्रगती पथावर होता. आता दिवाळीदेखील गेली तरीही वनराणी सुरू होत नसल्याने पर्यटकांनी खंत व्यक्त केली..Ganesh Naik: शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात भाजपचा महापौर बसवणार; शिंदेसेनेला भाजपचे थेट आव्हान.लाखो पर्यटकांना आकर्षित करणारी वनराणी थांबल्याने, पर्यटकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. टॉय ट्रेनचे काम प्रगतीपथावर आहे. चाचण्या देखील यशस्वी झाल्या आहेत. पर्यटकांसाठी लवकरच मिनी टॉय ट्रेन सेवेत रुजू करण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या संचालक अनिता पाटील यांनी दिली. .आकर्षक नूतनीकरण कृष्णगिरी येथून सुटणाऱ्या वनराणीच्या मार्गाचे, रुळाचे, कृत्रिम बोगद्याचे एवढेच नव्हे तर, कृष्णगिरी स्थानकाला फुलपाखराचे स्वरूप देऊन आकर्षक नूतनीकरण करण्यात आले आहे. नवीन डबे, आसन व्यवस्था, पारदर्शक डबे पर्यटकांना दिलासा देणारे ठरणार आहे..Mumbai News: मुंबईत भारतातील पहिले मॅन्ग्रोव्ह पार्क तयार! पर्यटकांसाठी कधी आणि कुठे खुले होणार? जाणून घ्या खासियत....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.