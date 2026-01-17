Sanjay Kelkar: ...वेळ पडली तर आम्ही वेगळा विचार करू, ठाणे पालिकेच्या विजयानंतर भाजप आमदारांचा इशारा

ठाणे : गेल्या ४० वर्षामध्ये असे यश भाजपला मिळाले नव्हते, इतका मतटक्का वाढला आहे, त्यामुळे भविष्यात भाजप मोठी भरारी घेईल. असा विश्वास व्यक्त करीत, आम्ही एकत्र लढलोय त्यामुळे एकत्रच राहू, तरी अंकुश ठेवणारी एक शक्ती लागते, तेव्हा वेळ पडली तर आम्ही वेगळा विचार करू असा सूचक इशारा भाजप आमदार संजय केळकर यांनी दिला. ठाणे महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपने घवघवीत यश संपादीत केले. त्याबद्दल माहिती देण्यासाठी शनिवारी वर्तकनगर येथील भाजप विभागीय कार्यालयात सर्व विजयी नगरसेवकांसमवेत पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी त्यांनी हा इशारा दिला..शिवसेनेसोबतच्या युतीमध्ये अवघ्या ३९ जागा लढवुन २८ जागांवर निर्विवाद यश मिळवत भाजपने ठाण्यात ७५ टक्के इतका उत्तम स्ट्राईक रेट राखला. तसेच, दोन राजकिय पक्षांचे अध्यक्ष पराभूत करून सभागृहात विरोधक दिसणार की नाहीत अशी परिस्थिती निर्माण केली. महाराष्ट्रभर अशी त्सुनामी आली असल्याचे आमदार केळकर यांनी सांगितले. तसेच ठाण्यात युतीमध्ये भाजपच्या वाट्याला कमी जागा आल्या तरीही ७५ टक्के स्ट्राईक रेट मिळवला. केवळ धनिकच निवडून येतात असे नाही तर कामाच्या दृष्टीने गरीब कार्यकर्त्यालाही यावेळी संधी मिळाली, हा लोकशाहीच्या दृष्टीने मोठा संदेश आहे. .ठाण्यात आम्ही १०० पार गेलो आहोत. गेल्या ४० वर्षामध्ये असे यश मिळालेले नव्हते. ठाण्यासह एमएमआर रिजनमध्येही भाजप क्रमांक १ वर आहे. अनेक बंडखोरांना यश मिळालेले नाही, कारण मतदार सुज्ञ आहेत. ठाण्यात मत टक्का (व्होट शेअर) वाढला आहे तेव्हा, भविष्यात भाजप मोठी भरारी घेईल, असा विश्वास व्यक्त करून आमची युती असली तरी योग्य ते काम होईल यासाठी आग्रही राहू, असा इशारा दिला आहे..Ulhasnagar Election: उल्हासनगरमध्ये वंचित काँग्रेस किंगमेकर ठरणार, भाजप-शिवसेनेला समान जागा; त्रिशंकू स्थिती.दरम्यान, ठाण्यातील १७ प्रभागात ३९ ठिकाणी निवडणुक लढलो. ठाण्याच्या प्रत्येक विधानसभेत कमळ फुललेले आहे. ७ जागा मुंब्य्रातील ३ जागा राबोडी तर, एक जागा कळवा डोंगरपट्यातील होत्या. पाच मंडळ अध्यक्ष तीन माजी मंडळ अध्यक्ष अशा आठ जणांना तिकिट दिले होते. विशाल वाघ सारख्या कार्यकर्त्याच्या पत्नीला पक्षाने उमेदवारी दिली. २०१७ मध्ये आमच्या तेवीस जागा होत्या त्यामध्ये ५ जागा भाजपने नव्याने मिळवल्या आहेत. नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली, हे संघटन कौशल्याचे यश असल्याचे स्पष्ट करून भाजपच्या निर्धारनाम्यात दिलेली आश्वासने आम्ही पूर्ण करू, असे आमदार निरंजन डावखरे यांनी आश्वासित केले..शीळ ते वडवली...भाजपा वाढवलीठाणे महापालिका निवडणुकीत मिळालेल्या घवघवीत यशानंतर भाजपचे जिल्हाध्यक्ष संदीप लेले यांनी, चप्पा चप्पा भाजपा...चांद्यापासुन बांद्यापर्यंत हे ओवळा एक नंबर ते शीळ असे दुसऱ्या टोकापर्यत भाजपने ठाण्यात साध्य करून दाखवल्याचे म्हटले आहे. ठाण्यात भाजपचे १२ उमेदवार प्रथमच निवडणुकीच्या रिंगणात होते तर उर्वरीत १६ रिपिटेड होते. कोपरी - पाचपाखाडीत विधानसभा क्षेत्रात चार, ठाणे शहर विधानसभेत १८ होते २१ केले. ओवळा - माजिवड्यात एकच होता आता ४ झाले. कळवा - मुंब्रा विधानसभा क्षेत्रात शुन्य होते तिथे आता शिळ प्रभाग २९ मध्ये भाजपचा एक निवडून आला आहे.माझी जिल्हाध्यक्ष पदाची ही तिसरी टर्म आहे, पहिल्यावेळी ४ नंतर ८ झाले, २०१७ मध्ये आठचे २३ झाले आणि आता २८ झाले. अशा प्रकारे शीळ ते वडवली...भाजपा वाढवली असे संदीप लेले म्हणाले..BMC Mayor: मुंबईत महापौरपदासाठी एकनाथ शिंदेंचं हॉटेल राजकारण! फॉर्म्युला तयार; भाजप देणार का हिरवा कंदील?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.