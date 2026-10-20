मुंबई

Dasara Melava 2026: संजय राऊतांचा अमित शाहांवर हल्लाबोल; 'लॉरेन्स बिश्नोई अस्तित्वात नाही, अमित शाह हेच लॉरेन्स बिश्नोई'

Sanjay Raut on Amit Shah: ठाकरे गटाच्या दसरा मेळाव्यात खासदार संजय राऊत यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजप आणि एकनाथ शिंदे गटावर सडकून टीका केली.
Sanjay Raut song on Amit Shah

Sanjay Raut song on Amit Shah

esakal

Ashok Jawale
Updated on

Mumbai) : ठाकरे गटाच्या दसरा मेळाव्यात खासदार संजय राऊत यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजप आणि एकनाथ शिंदे गटावर सडकून टीका केली. 'लॉरेन्स बिश्नोई अस्तित्वात नाहीत. अमित शाह हेच लॉरेन्स बिश्नोई आहेत,' असा आरोप करत राऊत यांनी खळबळ उडवून दिली. कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी असलेलेच माफिया असल्याचा दावा करत, देशात सत्ताबदलाची गरज असल्याचेही ते म्हणाले.

Loading content, please wait...
Sanjay Raut
dasara melava
lawrence bishnoi
Amit Shah
politics in Maharashtra
Marathi News Esakal
www.esakal.com