Dasara Melava 2026: संजय राऊतांचा अमित शाहांवर हल्लाबोल; 'लॉरेन्स बिश्नोई अस्तित्वात नाही, अमित शाह हेच लॉरेन्स बिश्नोई'

Mumbai) : ठाकरे गटाच्या दसरा मेळाव्यात खासदार संजय राऊत यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजप आणि एकनाथ शिंदे गटावर सडकून टीका केली. 'लॉरेन्स बिश्नोई अस्तित्वात नाहीत. अमित शाह हेच लॉरेन्स बिश्नोई आहेत,' असा आरोप करत राऊत यांनी खळबळ उडवून दिली. कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी असलेलेच माफिया असल्याचा दावा करत, देशात सत्ताबदलाची गरज असल्याचेही ते म्हणाले..Premium|Rahul Gandhi vs Narendra Modi : मोदींना राहुल गांधी आव्हान देऊ शकतील ?.शिवसेनेच्या अस्तित्वाचा मुद्दा मांडताना राऊत यांनी, 'शिवसेना एकच आहे, ती बाळासाहेब ठाकरेंची आहे,' हे ठणकावून सांगितले. शिंदे गटाच्या मेळाव्यावर टीका करताना त्यांनी त्याला अमित शाहांचा ‘दांडिया’ असे संबोधले. महाराष्ट्र धर्म आणि विचारांची लढाई आपल्या बाजूने असल्याचेही त्यांनी म्हटले. .Dasara Melava : दसरा मेळाव्यात राजकीय रणसंग्राम; मनोज जरांगे आणि रामदास कदम यांच्यातील वाद विकोपास!.अंडरवर्ल्डचा उल्लेख करत राऊत म्हणाले की, मुंबईत लहानपणापासून राहिल्यामुळे शहरातील गुन्हेगारी जगताची त्यांना माहिती आहे. कोण, कुठे आणि कधी शस्त्र वापरू शकते, याचीही कल्पना असल्याचे त्यांनी सांगितले. अमित शाह गुंड आणि माफियांची टोळी चालवत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला..भाजपच्या आयटी सेलने गेल्या दशकभरात तरुणांची दिशाभूल केल्याचा आरोप राऊत यांनी केला. देशात ‘जेन-झी’चा काळ असून, आदित्य ठाकरे या तरुण पिढीचे नेतृत्व करत असल्याचे ते म्हणाले. अयोध्येतील राम मंदिराचा उल्लेख करत राऊत यांनी मंदिराच्या उभारणीनंतर चोरी आणि दानपेट्यांवरील दरोड्यांचे आरोप केले. राम मंदिर आंदोलनात शिवसैनिकांनी योगदान दिल्याचे सांगत, मंदिरातील श्रीरामाचे अलंकार चोरीला गेल्याचा आरोपही त्यांनी केला..अमित शाह यांच्या निवासस्थानाच्या परिसरातील सुरक्षा व्यवस्थेचा उल्लेख करत राऊत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भूमिगत असल्याचा दावा केला. जनतेचा असंतोष वाढल्यामुळे सत्ताधारी घाबरले असल्याचे ते म्हणाले. अल्बेनिया या देशातील आंदोलनाचा दाखला देत त्यांनी तेथील भ्रष्टाचार आणि न्यायालयीन व्यवस्थेविरोधातील जनक्षोभाचा उल्लेख केला. मोदी आणि शाह यांना आता जनता घाबरत नसल्याचे सांगत राऊत यांनी आपल्या भाषणातून सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.