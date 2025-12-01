मुंबई

Sanjay Raut : आजारपणानंतर संजय राऊत पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर; महायुतीवर जोरदार टीका, काँग्रेसला लगावला टोला, प्रकृतीबाबतही दिली अपडेट

Sanjay Raut Returns After Illness, Slams Mahayuti : जवळपास एक महिन्यांनंतर आज त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी संजय राऊत यांनी महायुती सरकारवर जोरदार टीका केली. तसेच त्यांनी त्यांच्या प्रकृतीबाबतही अपडेट दिली.
esakal

Shubham Banubakode
Updated on

शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत सध्या आजारी आहेत. डॉक्टरांनी त्यांना सार्वजनिक जिवनातून अलिप्त राहण्याचा सल्ला दिला आहे. अशातच आता जवळपास एक महिन्यांनंतर आज त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी संजय राऊत यांनी महायुती सरकारवर जोरदार टीका केली. तसेच त्यांनी काँग्रेसलाही टोला लगावला.

Devendra Fadnavis
Sanjay Raut

