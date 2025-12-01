Sanjay Raut : आजारपणानंतर संजय राऊत पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर; महायुतीवर जोरदार टीका, काँग्रेसला लगावला टोला, प्रकृतीबाबतही दिली अपडेट

शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत सध्या आजारी आहेत. डॉक्टरांनी त्यांना सार्वजनिक जिवनातून अलिप्त राहण्याचा सल्ला दिला आहे. अशातच आता जवळपास एक महिन्यांनंतर आज त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी संजय राऊत यांनी महायुती सरकारवर जोरदार टीका केली. तसेच त्यांनी काँग्रेसलाही टोला लगावला. .संजय राऊत म्हणाले, ''उद्या नगरपालिका निवडणुका आहेत. शिंदे गटाच्या गुलाबो गँगनं सांगितलं आहे की आज १ तारखेला लक्ष्मीदर्शन होणार आहे. आता कुठं कुठं लक्ष्मी दर्शन होणार आहे, त्यावर निवडणूक आयोगानं लक्ष देण्याची गरज आहे. काही ठिकाणी मतामागे १० ते १५ हजारांचं लक्ष्मीदर्शन सुरू आहे'', असा आरोपही त्यांनी केला..Sanjay Raut: '...हा आमच्या पिढीचा मंत्र होता'! हाताला सलाईन, पण बोटांमध्ये पेन धरलं; रुग्णालयातून संजय राऊतांकडून फोटो शेअर.पुढे बोलताना ते म्हणाले, ''नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणूक ज्यापद्धतीनं सुरू आहे, ते पाहता महाराष्ट्रात अशा निवडणुकांमध्ये पैशांचा इतका मोठा खेळ कधी झाला नव्हता. नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुका सरकार किंवा मुख्यमंत्री लढवत नव्हते. ते स्थानिक पातळीवरच लढवली जात होती. पण, आता ५ हेलिकॉप्टर निवडणुकांसाठी वापरली जात आहेत. प्रत्येक निवडणुकीसाठी १५ कोटीचं बजेट आहे''.''राज्यातील सत्तेतील ३ पक्षांची स्पर्धा सुरु आहे. अशा निवडणुका आम्ही कधीही बघितल्या नाही किंवा लढल्या नाहीत. या राज्याची निवडणूक संस्कृती उद्धवस्थ झाली आहे. फडणवीसांच्या सरकारनं ही राजकीय संस्कृती उद्धवस्त केली आहे. पालिका निवडणुकीत किती पैसे खर्च करावेत यांना मर्यादा नाही. तू मोठा की मी मोठा, अशी चढाओढ सुरू आहे'', अशी टीकाही संजय राऊत यांनी केली..यावेळी संजय राऊत यांनी संजय राऊत काँग्रेसला टोलाही लगावला. खरं तर काँग्रेस मुंबईत पालिकेची निवडणूक स्वबळावर लढवणार असल्याची चर्चा आहे. याबाबत विचारलं असता, बिहारच्या निवडणुकीतील निकालानंतर काँग्रेसचा आत्महविश्वास वाढला असेल तर त्यांनी स्वबळावर निवडणूक लढवावी, असं ते म्हणाले. तसेच आगामी काही दिवसांत आपण दिल्लीत जाणार असून याबाबत काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली..Sanjay Raut: शत्रूपक्षातील सौहार्द! संजय राऊतांची प्रकृती बिघडली; नरेंद्र मोदींचा ‘गेट वेल सून’ संदेश, खासदारांनी दिलं भावनिक उत्तर.महत्त्वाचे म्हणजे संजय राऊत यांनी यावेळी त्यांच्या प्रकृतीबाबतही अपडेट दिली. ते म्हणाले, ''एक महिना झाला मी कैदखान्यात आहे. उद्धव ठाकरेंचं माझ्यावर बारीक लक्ष आहे. मला घरातून बाहेर पडण्याची मुभा नाही. आता तब्बेतीत सुधारणा आहे. डिसेंबरपर्यंत मी पूर्ण बरा होईन, आता रेडिएशनचा भाग संपला आहे. पण पुढील उपचार सुरु आहेत. माझ्या सारखा माणूस स्वस्थ बसू शकत नाही'', असं त्यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.