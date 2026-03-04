मुंबई

Sanjay Raut Raj Thackeray meeting : संजय राऊत, राज ठाकरेंच्या भेटीला; महापालिका निवडणुकीनंतर ठाकरे बंधूंमध्ये दुरावा?

BMC election political tension : संजय राऊत यांनी राज ठाकरेंची घेतलेली भेट राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली असून महापालिका निवडणुकीनंतर ठाकरे बंधूंमध्ये दुरावा वाढल्याच्या चर्चा.
Shiv Sena MNS political developments : महापालिका निवडणुकीनंतर ठाकरे बंधूंमधील राजकीय समीकरणांबाबत नव्या चर्चांना उधाण आले आहे. प्रभाग समिती अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) तटस्थ भूमिका घेतल्याने उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत अस्वस्थता वाढल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

