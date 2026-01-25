संजय राऊतांना कर्करोगाचं निदान, ऐन दिवाळीत किमोथेरपी; म्हणाले, पहिल्यांदा समजलं तेव्हा हसू आलं

शिवसेना उद्धव टाकरे गटाचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी मधल्या काळात प्रकृतीच्या कारणास्तव विश्रांती घेतली होती. २०२५ च्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यापासून राऊत माध्यमांसमोर आले नव्हते. आता त्यांच्या प्रकृतीबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. संजय राऊत यांनी स्वत:च कर्करोगाचं निदान झालं होतं अशी माहिती दिली आहे. दिवाळीच्या दोन दिवस आधीच कर्करोगाचं निदान झाल्याचं त्यांनी सांगितलंय..संजय राऊत म्हणाले की, सतत दौरे, प्रवास यामुळे बिघडलेलं रूटीन, कुठेही उशिरा पोहचायचं, उशिरा झोपायचं यामुळे त्रास झाला असेल असं मला वाटलं होतं. पण भाऊ सुनिल राऊतला शंका आली म्हणून रक्त चेक करून पाहिलं. त्यावेळी पोटात कॅन्सर झाल्याचं निदान झालं. दिवाळीच्या दोन चार दिवस आधीच हे समजलं..कोर्टाच्या दणक्यानंतर धाबे दणाणले, शिंदेंसह अजितदादांचे पदाधिकारीही पोलिसांसमोर शरण; १३ जणांना अटक.कर्करोगाचं निदान झाल्याचं समजल्यावर मी हसलो आणि ठीक आहे म्हटलं. घरच्यांनी सांगितलं की उद्याच रुग्णालयात दाखल व्हायला लागेल. तेव्हा सगळं शेड्युल ठरलेलं असताना असं कसं शक्य आहे असं मी म्हटलं. पण घरच्यांनी ऐकलं नाही आणि ऐन दिवाळीत किमोथेरपी, रेडिएशन दिलं गेलं. खूप यातना देणारे हे उपचार होते असंही राऊतांनी सांगितलं. एबीपी माझाच्या कट्ट्यावर बोलताना संजय राऊत यांनी कर्करोगाच्या निदानाबाबत खुलासा केलाय..संजय राऊत यांनी कर्करोगाचे उपचार हे आजारापेक्षा भयंकर असल्याचं म्हटलंय. ते म्हणाले की, जवळपास दीड महिना मी बंदिस्त होतो. कधी घरी, कधी रुग्णालयात असं सुरू होतं. प्रचंड त्रास होतो. पाणीही पिता येत नाही. आता मी या सगळ्यातून बाहेर येण्याचा प्रयत्न करतोय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.