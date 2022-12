मुंबई : शिवसेनेतून फुटून बाहेर पडलेल्या शिंदे गटाबाबत खासदार उद्धव ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी जोरदार हल्लाबोल केला आहे. शिंगे गटात लवकरच स्फोट होणार असून कोणाचं काय चाललंय याची आमच्याकडं पक्की खबर आहे, असंही त्यांनी नाशिक इथं पत्रकारांशी बोलताना म्हटलं. (Sanjay Raut slams on CM Eknath Shinde says as soon as blast happened in this group)

हेही वाचा: Udayanraje Bhosale: रायगडावर जाऊन उदयनराजे करणार आत्मक्लेश; उद्या स्पष्ट करणार भूमिका

राऊत म्हणाले, "शिंदे गटामध्ये सध्या काय सुरुय, कुणाचं काय बिनसलंय याची पक्की खबर आमच्याकडे आहे. त्यामुळं शिंदे गटात लवकरच स्फोट होईल. गद्दारांच्या कपाळावर आता गद्दारीचा शिक्का बसला आहे. त्यामुळं त्यांच्या बायका-पोरांनाही याचा त्रास होईल. यांच्या पिढ्यांना ही 'गद्दारी' शांत जगू देणार नाही"

हेही वाचा: Aftab Shraddha Case: "बुद्धीबळाचा डाव अन्.. " श्रद्धाची हत्या करणारा आफताब जेलमध्ये करतो तरी काय?

कुठल्याही गावात जा गद्दारांना खोकेवाले अशा शब्दांतच संबोधलं जातंय. त्यामुळं फुटलेल्या आमदार-खासदारांचं काहीच भवितव्य राहिलेलं नाही. वैजापूरच्या आमदाराला फक्त चपला मारायच्या बाकी होत्या, अशा शब्दांत राऊत यांनी शिंदे गटावर टीकास्त्र सोडलं.

हेही वाचाः आरामात फेडू शकाल अशीच घ्या कर्जे....

महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या सुरक्षा कमी केल्यावरुन राऊतांनी शिंदे-फडणवीस सरकार टोला लगावला आहे. यांनी आमच्या सुरक्षा काढल्या पण यामुळं आम्हाला काहीही फरक पडत नाही. त्यांनी स्वतःच्या सुरक्षा काढून बघाव्यात मग कळेल महाराष्ट्रात काय परिस्थिती आहे, असं संजय राऊत म्हणाले आहेत.