Mumbai Crime: मुंबईत थरकाप उडवणारी घटना! रिक्षातून उतरली… तरीही पाठलाग सुरूच; अल्पवयीन तरुणीची अंगावर शहारे आणणारी आपबीती

शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीच्या सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सांताक्रूझ पश्चिम भागात एका अल्पवयीन तरुणीला रिक्षाचालकाने पाठलाग केल्याची धक्कादायक घटना घडली. या प्रकरणात तरुणीने वाकोला पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवली असून, पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे..अॅपद्वारे रिक्षा बोलावलीघटना सकाळी 11 वाजून 24 मिनिटांच्या सुमारास घडली. सरस्वती रोडवरून घरून निघालेल्या या तरुणीने ऑनलाइन अॅपद्वारे रिक्षा बोलावली होती. सुरुवातीला सर्व काही सामान्य वाटत असतानाही, खार सबवे ओलांडल्यानंतर रिक्षाचालकाने अचानक वाहन थांबवले. हे ठिकाण टी.पी.एस. ३ आणि गोळीबार परिसरात होते, जिथे रस्ता तुलनेने शांत असतो. तरुणीच्या म्हणण्यानुसार, चालक सतत मागे वळून तिच्याकडे विचित्र आणि संशयास्पद नजरेने पाहत होता. यामुळे तिला अस्वस्थ वाटू लागले..संशयाचे ढगपुढे चालकाने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या काही व्यक्तींना हातवारे करून रिक्षात बसण्यासाठी आमंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला. हे पाहून तरुणीच्या मनात आणखी भय निर्माण झाले. तिच्या तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे, चालकाचे हे वर्तन असामान्य आणि धोकादायक वाटले. घाबरलेल्या तरुणीने तातडीने रिक्षातून उतरण्याचा निर्णय घेतला. तिने पूर्ण भाडे देऊनही चालकाने तिला रोखण्याचा प्रयत्न केला नाही, पण तिच्या मनात संशयाचे ढग दाटले होते..रिक्षातून उतरल्यानंतरही या तरुणीचे संकट संपले नाही. चालकाने गोळीबार रोड क्रमांक सातपासून नेहरू रोडपर्यंत तिचा पाठलाग केला, असा आरोप तक्रारीत आहे. तरुणी वेगाने पळत असताना रिक्षाचालक तिच्या मागे येत राहिला. शेवटी एचडीएफसी बँकेच्या परिसरात पोहोचल्यावरच हा पाठलाग थांबला. या संपूर्ण घटनेने तरुणी इतकी हादरली की, तिने तातडीने घरी जाऊन आई-वडिलांना सर्व सांगितले. पालकांनी तिला साथ देत वाकोला पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार दाखल केली..तपास सुरूया प्रकरणात रिक्षाचालकाच्या वर्तनाचे कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू आहे. रिक्षा क्रमांक, चालकाची ओळख आणि सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जाईल. शहरात अशा घटना वारंवार घडत असल्याने, महिलांच्या सुरक्षेसाठी अधिक कडक उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे..