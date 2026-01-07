Santosh Dhuri: आमचं रक्त भगवं, पण पक्ष हिरव्यांसमोर झुकला, मनसेचा ताबा चुकीच्या हातात गेल्याचं म्हणत संतोष धुरींचा ठाकरे बंधूंवर हल्लाबोल

मुंबई : 'राज ठाकरेंनी पक्ष वांद्र्याला 'सरेंडर' केला!' अशा शब्दांत आपली खदखद व्यक्त करीत मनसेचे नेते संतोष धुरी यांनी 'मनसे'ला 'जय महाराष्ट्र' केला. मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांच्या उपस्थितीत धुरी यांनी हाती कमळ घेतले असून प्रवेशावेळी त्यांनी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावर जे भाष्य केले आहे, त्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे..पक्षप्रवेशानंतर संतोष धुरी यांनी थेट राज ठाकरेंवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, “२००७ मध्ये आम्ही राज ठाकरेंसोबत शिवसेनेतून बाहेर पडलो. आमचे रक्त भगवे आहे; पण ज्यांनी हिरव्या लोकांशी युती केली, त्यांच्यासमोरच साहेबांनी पक्ष 'सरेंडर' केला आहे. मनसेचा ताबा आता अशा लोकांच्या हातात गेला आहे, ज्यांनी पक्षाचे अस्तित्वच धोक्यात आणले आहे.".KDMC Election: “निवडणूक लढवता? मग हे लिहून द्याल का?” संकल्पनामा फेल झाला तर राजकारणालाही ब्रेक!."माहीम, दादर, वरळी आणि शिवडी यांसारख्या मराठीबहुल भागांत आम्ही जागा मागितल्या होत्या; पण वांद्र्यावरून आदेश आले की, संतोष धुरी आणि संदीप देशपांडे हे दोन किल्ले सरेंडर झाले पाहिजेत. हे दोघेही कुठेही दिसता कामा नयेत, असा तह वरच्या स्तरावर झाला आहे. हा अपमान सहन करण्यापलीकडे होता," असा गंभीर आरोप धुरी यांनी केला..संतोष धुरी यांचा भाजप प्रवेश हा मनसेसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. विशेषतः दादर-माहीम-वरळी या पट्ट्यात धुरी यांचा असलेला प्रभाव पाहता, निवडणुकीच्या तोंडावर मनसेच्या बालेकिल्ल्यात भगदाड पडले आहे. त्यांच्या आरोपावरून मनसे आणि ठाकरे गटातील कार्यकर्त्यांत नवा वाद पेटण्याची शक्यता आहे..रक्त हिरवे करण्याचा प्रयत्न !उद्धव ठाकरेंवर प्रहार करताना धुरी म्हणाले, "काँग्रेससोबत जाऊन त्यांनी आधीच स्वतःचे रक्त हिरवे केले आहे. आता मनसेत राहून आमचेही रक्त हिरवे करण्याचा प्रयत्न सुरू होता. संदीप देशपांडे मोठ्या मनाचे आहेत, त्यांनी मला माझा विचार करायला सांगितला आणि म्हणून मी भाजपची वाट धरली. जिथे भगव्याचा सन्मान आहे, तिथेच मी राहणार.".NMMC Election: कोट्यधीशांचा बोलबाला! नवी मुंबईमध्ये २६६ उमेदवारांची संपत्ती कोटीपार; पाहा यादी .मनसेवर ताशेरेमनसेला मिळालेल्या ५२ जागांवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "दिसायला आकडा मोठा आहे; पण त्यातील ७ ते ८ जागा तरी येतील का, याची शंका आहे. जिथे मराठी माणसाचा टक्का आहे, तिथे आम्हाला डावलून एकच जागा देऊन बोळवण करण्यात आली," असे सांगत त्यांनी मनसेवर टीका केली..केवळ स्वार्थासाठीच सोडून जात आहेत!मनसे नेते यशवंत किल्लेदार यांनी आपली नाराजी व्यक्त करताना म्हटले आहे की, "आम्हालाही तिकीट मिळाले नव्हते; मात्र आम्ही नाराज झालो नाही. पक्षाने आणि राजसाहेबांनी आम्हाला भरभरून दिले आहे. जे सोडून जात आहेत, ते केवळ स्वार्थासाठीच जात आहेत.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.