Santosh Dhuri: आमचं रक्त भगवं, पण पक्ष हिरव्यांसमोर झुकला, मनसेचा ताबा चुकीच्या हातात गेल्याचं म्हणत संतोष धुरींचा ठाकरे बंधूंवर हल्लाबोल

Santosh Dhuri Join BJP: मनसेचे नेते संतोष धुरी यांनी भाजप पक्षात प्रवेश केला असून हाती कमळ घेत थेट राज ठाकरेंवर निशाणा साधला आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे.
मुंबई : 'राज ठाकरेंनी पक्ष वांद्र्याला 'सरेंडर' केला!' अशा शब्दांत आपली खदखद व्यक्त करीत मनसेचे नेते संतोष धुरी यांनी 'मनसे'ला 'जय महाराष्ट्र' केला. मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांच्या उपस्थितीत धुरी यांनी हाती कमळ घेतले असून प्रवेशावेळी त्यांनी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावर जे भाष्य केले आहे, त्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे.

