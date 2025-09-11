Scholarship Scheme: 'यंदा चार इयत्तांना शिष्यवृत्ती'; पुढील वर्षापासून सुधारित धोरणाची अंमलबजावणी, आदेश लवकरच..

मुंबई

Education Boost: शालेय शिष्यवृत्ती परीक्षा यंदा सलग चौथी, पाचवी आणि सातवी, आठवीतील विद्यार्थ्यांसाठीही घेतली जाणार आहे. शालेय शिक्षणात पहिल्यांदाच एकाच वर्षांत सलग चार वर्षांतील विद्यार्थ्यांसाठी ही परीक्षा घेतली जाणार असून त्यासाठीचे आदेश लवकरच काढले जाणार आहेत.
Updated on

मुंबई: विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढावी, त्यांना सामान्यज्ञानासोबत स्पर्धा परीक्षा आणि त्यांचे काहीसे स्वरूपही लक्षात यावे, म्हणून घेतली जाणारी शालेय शिष्यवृत्ती परीक्षा यंदा सलग चौथी, पाचवी आणि सातवी, आठवीतील विद्यार्थ्यांसाठीही घेतली जाणार आहे. शालेय शिक्षणात पहिल्यांदाच एकाच वर्षांत सलग चार वर्षांतील विद्यार्थ्यांसाठी ही परीक्षा घेतली जाणार असून त्यासाठीचे आदेश लवकरच काढले जाणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी बुधवारी (ता. १०) दिली.

