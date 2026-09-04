'ड्रायव्हर काकांनी मला त्रास दिला...' ३ वर्षीय चिमुकलीची आजीकडे तक्रार; नवी मुंबईत काय घडलं?

मुंबई : नवी मुंबईत धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. एका खाजगी स्कूल बस चालकाने तीन वर्षीय चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी ३० वर्षीय आरोपीला अटक करण्यात आली असून, या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना नवी मुंबईत कामोठे परिसरात घडली आहे. आरोपी एका स्थानिक बालवाडी (किंडरगार्टन) आणि प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना ने-आण करणारी खाजगी बस चालवत आहे. बुधवार (ता. २ सप्टेंबर) रोजी दुपारी साडेबाराच्या सुमारास चालक मुलांना त्यांच्या घरी सोडत होता. यावेळी सर्व विद्यार्थी उतरल्यानंतर बसमध्ये केवळ एकटीच ३ वर्षीय मुलगी होती..Navi Mumbai: मुदतबाह्य सलाईनमुळे रुग्णाचा मृत्यू, कुटुंबीयांना १० लाखांची मदत; दोन परिचारिका निलंबित.बसमध्ये कोणीही नसल्याचा फायदा घेत आरोपी चालकाने पीडित चिमुकलीसोबत घृणास्पद कृत्य केले आणि त्यानंतर पीडितेला तिच्या घरी सोडले. घरी पोहोचल्यावर पीडित मुलीने तिच्या आजीला पोटात दुखत असल्याचे सांगितले. तसेच "बसच्या ड्रायव्हर काकांनी त्रास दिला," असेही सांगितले. चिमुकलीच्या सांगण्यावरून कुटुंबीयांनी याप्रकरणी शाळा प्रशासनाकडे जाब विचारत पोलिसांत तक्रार दाखल केली..दरम्यान, पोलिसांकडे केलेल्या तक्रारीनंतर मुलीच्या वैद्यकीय तपासणीत तिच्यावर अत्याचार झाल्याचे समोर आले. हे प्रकरण समोर येताच पोलिसांनी आरोपीवर लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल केला. आरोपीवर १२ वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार आणि 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्सेस' (POCSO) कायद्यांतर्गत 'भारतीय न्याय संहिते'च्या संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Mumbai News: ऑर्किड सिटी सेंटर मॉलवर कारवाई! सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर रिकामा करण्याचे निर्देश.या घटनेप्रकरणी ३० वर्षीय आरोपी चालकाला अटक करण्यात आली आणि गुरुवारी पनवेल येथील न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्याला शनिवारपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली, अशी माहिती समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.