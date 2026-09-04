मुंबई

'ड्रायव्हर काकांनी मला त्रास दिला...' ३ वर्षीय चिमुकलीची आजीकडे तक्रार; नवी मुंबईत काय घडलं?

Navi Mumbai Crime: नवी मुंबईत मन सुन्न करणारी घटना समोर आली आहे. एका स्कूल बस चालकाने चिमुकलीसोबत घृणास्पद कृत्य केल्याचा प्रकार घडला आहे.
Navi Mumbai Crime

Navi Mumbai Crime

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : नवी मुंबईत धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. एका खाजगी स्कूल बस चालकाने तीन वर्षीय चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी ३० वर्षीय आरोपीला अटक करण्यात आली असून, या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे.

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