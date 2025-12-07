मुंबई

Education Department: शिक्षण विभागाचा दणका! तब्बल ९६,८०० शिक्षकांचे वेतन कापणार; नेमकं कारण काय?

School Closure Protest: राज्यातील शिक्षकांनी ५ डिसेंबरला शाळा बंद आंदोलन पुकारले असून यामध्ये मोठ्या प्रमाणात शिक्षक गैरहजर राहिले होते. यावर आता शिक्षण विभागाकडून कारवाई केली जाणार आहे.
मुंबई : राज्यातील अनुदानित शाळांतील शिक्षकांनी ५ डिसेंबरला राज्यव्यापी पुकारलेल्या शाळा बंद आंदोलनात सहभागी झालेल्या प्राथमिकच्या २१ हजार ४७७ आणि माध्यमिक शाळेतील दोन हजार ५३९ शाळांतील एकूण ९६ हजार ८०० शिक्षकांवर शालेय शिक्षण विभागाकडून एक दिवसाचे वेतन कापण्याची कारवाई केली जाणार आहे.

