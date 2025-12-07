Education Department: शिक्षण विभागाचा दणका! तब्बल ९६,८०० शिक्षकांचे वेतन कापणार; नेमकं कारण काय?

मुंबई : राज्यातील अनुदानित शाळांतील शिक्षकांनी ५ डिसेंबरला राज्यव्यापी पुकारलेल्या शाळा बंद आंदोलनात सहभागी झालेल्या प्राथमिकच्या २१ हजार ४७७ आणि माध्यमिक शाळेतील दोन हजार ५३९ शाळांतील एकूण ९६ हजार ८०० शिक्षकांवर शालेय शिक्षण विभागाकडून एक दिवसाचे वेतन कापण्याची कारवाई केली जाणार आहे. .ही कारवाई शालेय शिक्षण विभागाच्या शिक्षण निरीक्षक आणि शिक्षणाधिकारी कार्यालय स्तरावरून केली जाणार आहे. प्राथमिक शिक्षकांत सर्वाधिक दाेन हजार ९२५ शिक्षक नाशिक जिल्ह्यात, तर त्याखालोखाल पुणे जिल्ह्यात दाेन हजार ३४८ गैरहजर हाेते, असे अहवालात म्हटले आहे..Mumbai Metro: एआय आता मेट्रो मार्गावर गस्त घालणार! सुरक्षा आणि कार्यक्षमता दोन्ही वाढणार; कसं काम करणार?.शालेय शिक्षण विभागाने काढलेला १५ मार्च २०२४चा शासन निर्णय रद्द करावा आणि शिक्षकांसाठी टीईटी अनिवार्य केली जाऊ नये, या प्रमुख मागण्यांसाठी राज्यातील विविध शिक्षक, मुख्याध्यापक संघटनांकडून ५ डिसेंबरला राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात किती शिक्षक सहभागी झाले आणि किती शाळा बंद ठेवण्यात आल्या होत्या, यासंदर्भातील अहवाल तयार केला आहे..यात माध्यमिकच्या २६ हजार ४९० शाळांपैकी केवळ दाेन हजार ५३९ शाळा बंद राहिल्या, तर या शाळांतील दाेन लाख २४ हजार ३६६ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ १३ हजार २१६ शिक्षकांनी शाळा बंदमध्ये सहभाग घेतल्याने राज्यातील माध्यमिकच्या शाळा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात सुरू होत्या, असे चित्र विभागाच्या अहवालातून दिसून आले आहे..Mumbai News: दहिसर-भाईंदर प्रवास फक्त ५ मिनिटांत! ४५ मीटर रुंदीचा एलिव्हेटेड रोड उभारणार; बीएमसीची मोठी घोषणा.या भागांत परिणाम नाहीराज्यातील बृहन्मुंबई पश्चिम, ठाणे, पालघर, नंदुरबार, जळगाव, अहिल्यानगर, रत्नागिरी, धाराशिव, अकोला, नागपूर, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्यांत एकूण सर्वच माध्यमिक शाळा सुरू होत्या. या जिल्ह्यांत शाळा बंदचा कोणताही प्रभाव दिसला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.