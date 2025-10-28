Chhagan Bhujbal : छगन भुजबळ जसलोक रुग्णालयात दाखल

मुंबई - ओबीसी नेते मंत्री छगन भुजबळ यांना मंगळवारी रात्री उशिरा मुंबईतील जसलोक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दरम्यान, मंत्री भुजबळ यांना नियमित तपासणीसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचे मंत्री भुजबळ यांच्या जनसंपर्क कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. .ओबीसी नेते म्हणून छगन भुजबळ यांची महाराष्ट्रात ओळख आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी २ सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने जीआर काढला आणि भुजबळ सातत्याने आक्रमक भूमिका मांडत आहेत. त्यातच मंगळवारी रात्री उशिरा भुजबळ यांना नियमीत तपासासाठी जसलोक रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचे त्यांच्या जनसंपर्क विभाग कार्यालयाकडून सांगण्यात आले..आवश्यक त्या चाचण्या करून डॉक्टरांच्या सल्ल्याने ते जसलोक रुग्णालय याठिकाणी उपचार घेणार आहेत. छगन भुजबळ यांची प्रकृती उत्तम असून कृपया कोणीही गैरसमज पसरवू नये त्याचप्रमाणे प्रसार माध्यमांनी चुकीच्या बातम्या देऊ नये, असे आवाहन मंत्री भुजबळ यांच्या जनसंपर्क विभाग कार्यालयाकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.