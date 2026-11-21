मुंबई : 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६ (धर्मांतरविरोधी कायदा) अंतर्गत मुंबईत दाखल पहिल्या गुन्ह्यातील २६ वर्षीय तरुणाला मुंबई सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. २०) अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. तरुणीने बुरखा परिधान केलेले छायाचित्र आणि लग्नाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर तिचे बदललेले नाव असणे हे धर्मांतर झाल्याचे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे नसल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना नोंदवले..तपासाच्या या टप्प्यावर आरोपीची कोठडीत चौकशी करण्याची कोणतीही आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट करून सत्र न्यायाधीश पी. ए. साने यांनी अर्जदाराला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. भविष्यात ठोस पुरावे हाती लागल्यास तपास अधिकारी जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज करू शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले..मैत्रिणीने फसवलं, ३ नराधमांनी दारू पाजून १७ वर्षीय मुलीवर रात्रभर केले अत्याचार; बेशुद्ध झाल्यावर...; मुंबईतील धक्कादायक घटना.अर्जदार, तरुणी सज्ञान !अर्जदार आणि तरुणी सज्ञान असून, कोरोनाकाळापासून एकमेकांच्या संपर्कात होते. त्यांनी विवाह निबंधकांना रीतसर पूर्वसूचना देऊन १६ ऑक्टोबरला विशेष विवाह कायद्यांतर्गत लग्न केल्याचे प्रमाणपत्र तरुणीनेच न्यायालयात सादर केले आहे. दुसरीकडे ज्या मौलवींनी हे लग्न लावले त्या नोंदवहीत आरोपी तरुणाच्या नावाची कोणतीही नोंद नसल्याचेही न्यायालयाने अर्ज मंजूर करताना प्रामुख्याने नमूद केले. त्यामुळे प्रकरणाच्या या टप्प्यावर दोघांचा निकाह पार पडल्याचे सिद्ध करणारा कोणताही ठोस पुरावा नाही, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले..प्रकरण काय?२२ वर्षीय तरुणीच्या आईने मेघवाडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. आरोपीने लग्नाच्या भूलथापा देऊन आणि तिच्या 'ब्रायडल मेकअप' व्यवसायासाठी आर्थिक मदतीचे प्रलोभन दाखवून तिचे धर्मांतर केल्याचा आरोप केला होता. महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६ हा कायदा २८ ऑगस्टला लागू झाला आहे. त्यानुसार पोलिसांनी ७ नोव्हेंबरला कलम ९ (१) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. या कलमान्वये सात वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.