Thane News: खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे उभारली सात मजली इमारत, बिल्डरला अटक; रहिवाशांचे काय होणार?

डोंबिवली : डोंबिवलीतील अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्नाने पुन्हा एकदा गंभीर वळण घेतले असून खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे सात मजली इमारत उभारल्याप्रकरणी बिल्डरला अटक करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे संबंधित इमारतीत वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांच्या डोक्यावर बेघर होण्याची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे..डोंबिवली पश्चिमेतील कोपर परिसरात उभारण्यात आलेल्या 'शिव आराधना' या सात मजली इमारतीसंदर्भात कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे अधिकारी अरुण पाटील यांनी तक्रार दाखल केली होती. तीला या तक्रारीच्या आधारे विष्णुनगर पोलिसांनी विकसक प्रफुल्ल गोरे याला अटक केली. अटकेनंतर त्याला कल्याण न्यायालयात हजर करण्यात आले असता न्यायालयाने तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे..पोलिसांच्या तपासानुसार, खोट्या कागदपत्रांचा आणि बनावट परवानग्यांचा आधार घेत ही इमारत उभारण्यात आल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित इमारतीत सध्या १००हून अधिक कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात पुढे महापालिकेकडून कारवाई झाल्यास सर्वसामान्य नागरिकांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आयुष्यभराची कमाई खर्च करून घर खरेदी केलेल्या रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..आणखी तिघांवर संशयप्रफुल्ल गोरे याच्यासह आणखी तीन जणांचा यात सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. सूरज बुट्टे, काळ्या जोशी आणि एका आर्किटेक्टचा यामध्ये समावेश असल्याची माहिती समोर आली असून हे तिघे अद्याप फरार आहेत. त्यांचा शोध सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..मोठे रॅकेटडोंबिवलीतील बहुचर्चित ६५ अनधिकृत इमारतींच्या यादीत 'शिव आराधना'चा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे गोरे याची अटक ही केवळ एका बिल्डरविरोधातील कारवाई नसून अनधिकृत बांधकामांच्या मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश होण्याची सुरुवात मानली जात आहे. बनावट कागदपत्रे, खोटे रेरा प्रमाणपत्र आणि प्रशासनातील संभाव्य संगनमताच्या दिशेनेही तपास सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..स्थानिक पातळीवर चर्चाकाही प्रभावशाली व्यक्तींचे संरक्षण या प्रकरणात असल्याची चर्चा . स्थानिक पातळीवर रंगू लागली असून फरार आरोपींच्या अटकेनंतर आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.