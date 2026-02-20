Air India Office Snake Video : विलेपार्ले येथे एअर इंडिया कार्यालयात सात फूट लांबीचा साप आढळला अन्

Air India office incident Snake : विलेपार्ले पूर्व येथील एअर इंडियाच्या गेट क्रमांक ३ परिसरात सुमारे सात फूट लांबीचा धामण आढळून आल्याने काही काळ परिसरात खळबळ उडाली. साप दिसताच स्थानिकांनी तत्काळ वन्यजीव बचाव संस्थेला कळवले. त्यानंतर Aasha The Hope For Animals Welfare Trust या संस्थेच्या सदस्यांनी घटनास्थळी धाव घेत सापाला सुरक्षितरीत्या पकडले..संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले की, धामण हा विषारी नसलेला साप असून उंदीर व इतर लहान प्राण्यांवर उपजीविका करतो. पकडलेला साप पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे तपासणीत आढळले..Snake News : मी कात टाकली! रात्री झोपली मुलगी अन् सकाळी बनली नागीण, बेडवरचं दृश्य पाहून गाव हादरलं, पण विषय वेगळाच.बचाव पथकाने सापाला कोणतीही इजा न होता सुरक्षितरीत्या पकडून त्यानंतर नैसर्गिक अधिवासात सोडून दिले. या वेळी परिसरात जमलेल्या नागरिकांना सापांविषयी जागरूकताही करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.