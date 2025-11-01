MNS-MVA Morcha: लोकशाहीमध्ये संविधानाने दिलेला अधिकार जतन करण्याची वेळ आली, शरद पवारांचे आवाहन

मुंबई : लोकशाहीच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्याची वेळ आली असून, सर्वांनी एकजूट दाखवावी, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते शरद पवार यांनी केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोळ समोर आला आहे. याच मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी मुंबईत निवडणूक आयोगाविरोधात जोरदार मोर्चा काढला. मतदार याद्या दुरुस्त झाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, अशी आग्रही मागणी विरोधकांनी केली. यावेळी बोलताना पवार यांनी संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचे जतन करण्यावर भर दिला..भाषणात ऐतिहासिक संदर्भमोर्चात सहभागी झालेले शरद पवार आपल्या भाषणात ऐतिहासिक संदर्भ देत म्हणाले, “आजचा हा मोर्चा पाहून जुन्या गोष्टी आठवण करून देतात. १९७८ साली महाविद्यालयात शिकत असताना संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीसाठी असे मोर्चे निघाले होते. आज सर्वांनी दाखवलेली एकजूट त्या चळवळीची आठवण करून देते. आपण स्वतःसाठी काहीही मागत नाही. लोकशाहीत संविधानाने दिलेला मतदानाचा अधिकार जतन करण्याची वेळ आली आहे.”.संविधानावरील विश्वासाला धक्का बसलाशरद पवार पुढे म्हणाले, “नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये घडलेले प्रकार पाहता सामान्य माणसाच्या संविधानावरील विश्वासाला धक्का बसला आहे. अनेक ठिकाणी लोक अस्वस्थ आहेत. सोलापूरचे उत्तमराव जानकर यांनी त्यांचा अनुभव सांगितला. यातून स्पष्ट होते की सत्तेचा गैरवापर होत आहे. निवडणुकीत संघर्ष होऊ शकतो, पण मतांचा आदर आणि लोकशाही जतन करणे हा आपला मूलभूत अधिकार आहे.”.MNS- MVA Morcha: मग लोकसभेत ३१ खासदारांनी मतचोरी केली होती का? मविआ-ठाकरेंच्या मोर्चावर भाजपचा सवाल.बनावट आधार कार्ड वापरून मतदार याद्याविरोधकांच्या तक्रारीनुसार, काही ठिकाणी बनावट आधार कार्ड वापरून मतदार याद्या बदलल्या जात आहेत. तक्रारदारांनी कलेक्टरसमोर पुरावे सादर केल्यानंतरही त्यांच्यावरच गुन्हे दाखल होत आहेत. पवार म्हणाले, “याचा अर्थ शासन या सर्व प्रकारांना पाठिंबा देत आहे. मतदार याद्यांतील त्रुटी दूर करणे ही आपली जबाबदारी आहे. आम्ही वेगवेगळ्या पक्षांचे आहोत, विचारधारा वेगळ्या आहेत; पण देशाची संसद आणि मतदानाचा अधिकार टिकवायचा असेल तर सर्वांनी एकत्र यावे.”.मतदार याद्या तात्काळ तपासाव्यातमोर्चात काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), समाजवादी पक्ष आदींचे नेते, कार्यकर्ते सहभागी झाले. निवडणूक आयोगाने मतदार याद्या तात्काळ तपासाव्यात आणि घोळ दुरुस्त करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे..MVA-MNS Morcha: संगमनेरमध्ये साडेनऊ हजार मतदार बोगस, बाळासाहेब थोरातांनी सांगितली Inside Story... विधानसभेला काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.