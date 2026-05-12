पंतप्रधानांच्या इंधन बचतीच्या आवाहनचे पडसाद! जितेंद्र आव्हाडांचा घोड्यावरून प्रवास; मोर्चा काढत केंद्र सरकारवर टीका

ठाणे : पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमती आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इंधन बचतीच्या आवाहनावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाने ठाण्यात अनोखे आंदोलन छेडले. बैलगाड्या, टांगे आणि घोड्यावरून मोर्चा काढत पक्षाने केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर जोरदार टीका केली. या आंदोलनाचे प्रमुख आकर्षण म्हणजे पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी चक्क घोड्यावरून प्रवास करत ठाणे महापालिकेपर्यंत मोर्चाचे नेतृत्व केले..गणेशवाडी ते ठाणे महापालिका मुख्यालय असा हा मोर्चा काढण्यात आला. जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात महिला पदाधिकारी आणि युवक कार्यकर्त्यांनी बैलगाड्यांमधून प्रवास केला. "मोदी फिरतात परदेशी, जनता राहणार उपाशी", "महाग हुआ तेल", "जनतेचे गेले खपाटीला पोट" अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला..मोर्चानंतर महापौर शर्मिला पिंपलोळकर यांना निवेदन देण्यात आले. महापौर, पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांनी खासगी वाहनांचा वापर बंद करून टीएमटीच्या इलेक्ट्रिक बससेवेचा वापर करावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. यावेळी बोलताना डॉ. आव्हाड यांनी केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली. ."एकीकडे मंत्र्यांचे ५०-६० गाड्यांचे ताफे फिरत आहेत आणि दुसरीकडे सामान्य जनतेला पेट्रोल वाचवण्याचे धडे दिले जात आहेत. जर इंधन इतके महाग होणार असेल, तर सरकारने आता घोडे, बैल आणि म्हशी स्वस्तात विकायला सुरुवात करावी आणि जनतेने त्यावर बसून 'जय मोदी' करत प्रवास करावा," असा टोला त्यांनी लगावला..देशाची अर्थव्यवस्था ढासळत असल्याचा आरोप करत त्यांनी पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे आगामी काळात महागाई आणखी वाढेल, असा इशाराही दिला. "रात्री आठ वाजता अचानक घोषणा करण्याची सरकारला सवयच झाली आहे. नोटाबंदीपासून टाळ्या-थाळ्यांपर्यंत आणि आता इंधन बचतीपर्यंत सगळे निर्णय रात्रीच घेतले जातात," अशी टीकाही त्यांनी केली..जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनीही सरकारवर निशाणा साधताना, "पंतप्रधानांनी जर इंधन बचतीचे आवाहन केले असेल, तर त्याची सुरुवात सत्ताधाऱ्यांनीच करावी. ठाणे महापालिकेतील पदाधिकारी आणि अधिकारी खासगी वाहनांऐवजी टीएमटीच्या इलेक्ट्रिक बसने प्रवास करणार का?" असा सवाल उपस्थित केला. दरम्यान, या आंदोलनामुळे ठाण्यात काही काळ वेगळेच चित्र पाहायला मिळाले. आधुनिक शहराच्या रस्त्यांवर बैलगाड्या, टांगे आणि घोड्यावरून निघालेला मोर्चा नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत होता.