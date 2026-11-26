राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना पुन्हा मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. याबाबत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी माहिती दिलीय. शरद पवार यांच्या प्रकृतीबाबत काळजी करण्याचं कारण नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय. शरद पवार यांना डिहायड्रेशनचा त्रास झाला असण्याची शक्यता असल्याचंही सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं आहे..सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं की, शरद पवार यांना ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. डॉक्टरांनी सध्या त्यांना विश्रांतीची गरज आहे असं सांगितलंय. प्रवास कमी करावा आणि कामाचा वेग थोडा कमी करावा असा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे..'तूच आमच्या शुभमला मारलं ना?', जखमी मंदार किवळेने दिला जबाब; हल्ल्यावेळी नेमकं काय घडलेलं?.दरम्यान, बाबा माझं ऐकतच नाहीत. कामाशिवाय ते राहत नाही, काम करण्याची त्यांना खूप आवड आहे अशा शब्दांत सुप्रिया सुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली. तसेच शरद पवार यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करणाऱ्या आणि शुभेच्छा देणाऱ्या सर्वांचे आभार सुप्रिया सुळे यांनी मानले आहेत..सुप्रिया सुळे या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैठकीत होत्या. तिथूनच त्या ब्रीच कँडी रुग्णालयाकडे रवाना झाल्या आहेत. यापूर्वी पुण्यात उपचार झाल्यानंतर शरद पवार यांना पुढील तपासणीसाठी मुंबईत दाखल करण्यात आलं होतं. त्यानंतर त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला होता. डॉक्टरांनी त्यांना विश्रांतीचा सल्ला दिला होता. मात्र दुष्काळी भागातील दौरे आणि सततच्या कामामुळे त्यांना थकवा जाणवत असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे त्यांना पुन्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.