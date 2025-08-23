मुंबईत क्रिकेटच्या पंढरीला मिळालं नवं वैभव! वानखेडेवर उभारलं शरद पवार संग्रहालय

मुंबई : कितीही नाव कमावले आणि अनुभव पाठीशी असला तरी क्रिकेटमध्ये प्रत्येक जण कायमच विद्यार्थी असतो, कोणीही मास्टर नसतो, असे अनुभवाचे बोल महान फलंदाज सुनील गावसकर यांनी जाहीरपणे बोलून दाखवले. निमित्त होते मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या संग्रहालयाच्या उद्घाटनाचे. भारतीय क्रिकेटची पंढरी समजली जाणारे मुंबई क्रिकेट आणि वानखेडे स्टेडियमची वास्तू येथे अनेक विक्रम आणि इतिहास घडलेले असले तरी मुंबई क्रिकेटचा गौरव नव्या पिढीसमोर दाखवण्यासाठी संग्रहालय नव्हते. आता वानखेडे स्टेडियमच्या वास्तूतच डिजिटल स्वरूपाचे कोंदण असलेले अद्ययावत संग्रहालय उभे राहिले आहे..मुंबई, भारतीय क्रिकेट आणि आयसीसीचे माजी अध्यक्ष शरद पवार यांचे नाव या संग्रहालयाला देण्यात आले आणि या वास्तूच्या द्वारावर स्वतः शरद पवार आणि सुनील गावसकर यांच्या पुतळ्याचेही अनावरण आज करण्यात आले. याप्रसंगी गावसकर यांनी काहीसे भावनिक होऊन स्वतःच्या शालेय क्रिकेटपासून सुरू झालेला प्रवास उलगडला. स्वतःचा पुतळा पाहून ते म्हणाले, पुतळ्यासाठी माझा चेहरा असला तरी तो अगदी मुंबईतील टेनिस क्रिकेट, शालेय, कॉलेज, क्लब आणि रणजी क्रिकेटपटूंचे एकत्रित प्रतीक आहे. हा माझ्या एकट्याचा गौरव नसून सर्वांचा आहे..Thane Traffic: बाप्पाच्या आगमनात खड्ड्यांचे विघ्न! मार्गावर तब्बल ८०० खड्ड्यांच साम्राज्य.आम्ही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळत असताना तेव्हाची परिस्थिती फार वेगळी होती. खेळापासून मिळालेल्या वेळेत मी फार वाचन करायचो. पुस्तक, गाजलेल्या खेळाडूंची आत्मचरित्र वाचायचो आणि त्यातून स्वतः प्रेरित व्हायचो. एवढेच नव्हे तर आता संग्रहालय उभे असलेल्या वास्तूत पूर्वी कांगा लायब्ररी होती तेथे मी वाचन करायचो. माझे मामा आणि माजी आंतरराष्ट्रीय खेळाडू माधव मंत्री यांच्याकडून शिस्त शिकलो, त्याचा फायदा मला पुढे झाला, असे गावसकर यांनी सांगितले..म्हणूनच कितीही मोठे खेळाडू झालात तरी शिकण्याची वृत्ती सोडू नका. प्रत्येक दिवस नवे काही तरी शिकवणारा असतो, त्यामुळेच कोणीही मास्टर होत नाही. तो कायमच विद्यार्थी असतो, असा उल्लेख गावसकर यांनी आवर्जून केला..अनेक विक्रमांचे बादशहा अशी गावसकर यांची ओळख असली आणि शालेय क्रिकेटपासून त्यांनी आपला ठसा उमटवलेला असला तरी त्यांना मुंबई रणजी संघात स्थान मिळवण्यासाठी अडीच वर्षे वाट पाहावी लागली होती. याची आठवण सांगताना गावसकर म्हणाले, तो दुलीप करंडकाचा सामना होता. त्यातील २२ पैकी २१ खेळाडू हे भारतीय संघात स्थान मिळवण्यासाठी खेळत होते तर मी मुंबई रणजी संघात संधी मिळण्याच्या प्रतीक्षेत होतो. त्यानंतर अडीच वर्षे मला रणजी संघात स्थान मिळाले नव्हते..फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, पॅटर्न की पिन कोड? स्मार्टफोनसाठी कोणता पासवर्ड सर्वात सुरक्षित?.मला पुढच्या सामन्यात संधी मिळेल, असे सांगण्यात येत होते. अखेर कर्णधार अजित वाडेकर यांनी मला अंतिम सामन्यात खेळवले ते नेहमीच माझ्या पाठीशी उभे असायचे. हे संग्रहालय केवळ मुंबई क्रिकेटपुरते मर्यादित नसावे तर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचेही प्रतिनिधित्व असावे, अशी सूचना गावसकर यांनी केली. परदेशातील त्यांच्या संग्रहालयात आपल्या भारतीय क्रिकेटचाही उल्लेख असतो आणि स्थान दिलेले असते, असे गावसकर म्हणाले..१९६२ पर्यंत मी मुंबई पाहिली नव्हती, कॉलेजमधून मुंबईत आलो तेव्हा सर्वप्रथम मी येथील क्रिकेटची मैदाने पाहण्यास प्राधान्य दिले होते, अशी आठवण शरद पवार यांनी सांगितली. मैदाने हीच तुमच्या खेळातील प्रगतीची मापक असतात, असेही ते म्हणाले. मुंबई क्रिकेटसाठी आजचा दिवस फार महत्त्वाचा आहे. मुळात मुंबई आणि क्रिकेट यांचे फार वेगळे नाते आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून हे नाते आहे. हजारो खेळाडू वेगवेगळ्या स्तरावर येथे क्रिकेट खेळत असतात..ज्यांनी मुंबईचे क्रिकेट घडवले, जगातही नाव मिळवून दिले, अशा मुंबई क्रिकेटचा इतिहास नव्या पिढीला समजणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी संग्रहालयाची अत्यंत्य गरज होती; पण मुंबई म्हटले की जागेचा प्रश्न येणारच. अद्यावत आणि परिपूर्ण संग्रहालय कोठे उभे करायचे, हा प्रश्न होता. अखेर सध्याच्या प्रशासनाने मार्ग काढला आणि जागा तयार करून वानखेडेवरच हे संग्रहालय तयार केले हे फार महत्त्वाचे आहे, त्यामुळे या सर्वांचे अभिनंदन आणि धन्यवाद देतो, असे पवार यांनी सांगितले..मुंबईत केवळ भारतातूनच नव्हे तर परदेशातून येथे पर्यटनाला अनेक जण येत असतात. अनेक पर्यटन स्थळे दाखवताना आता त्यात या संग्रहालयाचाही समावेश करा, असा उल्लेख पवार यांनी केला. कार्यक्रमास उपस्थित असलेले सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार यांनीही त्यास अनुमोदन दर्शवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.