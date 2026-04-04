मुंबई

Mumbai News: मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाच्या अध्यक्षपदी पुन्हा शरद पवार

Sharad Pawar: मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाच्या सभेत अध्यक्षपदाती निवड झाली आहे. यामुळे आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ राजकीय नेते शरद पवार पुन्हा अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळणार आहेत.
sharad pawar hospitalised in pune ruby hall clinic after health deterioration

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाच्या सर्वसाधारण सभेत संस्थेच्या अध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ राजकीय नेते शरद पवार यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. त्याचबरोबर सात उपाध्यक्ष आणि १५ कार्यकारिणी सदस्यांचीही बिनविरोध निवड झाल्याचे निवडणूक अधिकारी किरण सोनवणे यांनी नुकतेच जाहीर केले.

Loading content, please wait...
Related Stories

No stories found.