मुंबई : बीडच्या सभेत मंत्री आणि अजित पवार गटाचे राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी काही जुन्या गोष्टींच्या संदर्भानं शरद पवार यांच्यावर जोरदार टीका केली होती. त्यानंतर आज शरद पवारांनी यांनी भुजबळांवर पहिल्यांदाच भाष्य केलं आहे. (Sharad Pawar speaks on Chhagan Bhujbal for first time after he criticises at meeting of NCP)

राष्ट्रवादीच्या जिल्हाध्यक्षांची बैठक आज मुंबईत पार पडली. यावेळी पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुळे, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्यासह सर्व जिल्हाध्यक्ष उपस्थित होते. या बैठकीत शरद पवार यांनी भुजबळांना उत्तर दिलं. पवार म्हणाले, "तेव्हा जर राजीनामा घेतला नसता तर भुजबळ तुरुंगात गेले असते" (Latest Marathi News)

दरम्यान, सर्वच कार्यकर्त्यांनी जिल्हाध्यक्षांनी पक्षाच्या भूमिकेबाबत मनात कुठलाही संभ्रम ठेवू नका, आता लढायला लागा, असा संदेशही यावेळी शरद पवार यांनी दिला. त्याचबरोबर अजित पवार गट माझ्यावर टीका करत आहे, पण त्यांना समजवणार कोण? त्यांच्याकडे लक्ष देऊ नका, असा सल्लाही यावेळी शरद पवार यांनी दिला. (Marathi Tajya Batmya)