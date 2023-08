मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांना मुंबई सत्र न्यायालयानं दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज कोर्टानं फेटाळून लावला. त्यामुळं पेडणेकरांच्या डोक्यावर अटकेची टांगती तलवार कायम आहे. (Kishori Pednekar has no relief the court rejected the anticipatory bail)

करोना काळात मृतदेह ठेवण्यासाठी झालेल्या बॅग खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याप्रकरणी किशोरी पेडणेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणात त्यांच्यांसह ठेकेदार कंपनी असलेल्या वेदांताच्या संचालकांचाही समावेश आहे.

दरम्यान, अटकेपासून संरक्षण मिळावं यासाठी या पेडणेकर यांच्यासह वेदांतानं देखील अटकपूर्व जामिनासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. पण त्यांचा अर्ज कोर्टानं फेटाळून लावला.