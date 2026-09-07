मुंबई

शिंदेंसेनेच्या नेत्याचा रुग्णालयात राडा! बिलावरून वाद, कर्मचाऱ्याला शिवीगाळ अन् मारहाण करत...; पालघरमध्ये काय घडलं?

Palghar News: शिवसेना शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी एका खासगी रुग्णालयातील कर्मचाऱ्याच्या कानशिलात लगावल्याची माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणी आमदारपुत्रासह १७ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Shivsena Leader Beating doctor at palghar

Shivsena Leader Beating doctor at palghar

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पालघर : जखमी गोविंदाच्या उपचारावरून शिवसेना शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी एका खासगी रुग्णालयात घुसून धुडगूस घातल्याची घटना शनिवारी घडली. डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ करून तसेच रुग्णालयाची तोडफोड करण्याची धमकी देत एका कर्मचाऱ्याच्या कानशिलात लगावली.

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