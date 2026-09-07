शिंदेंसेनेच्या नेत्याचा रुग्णालयात राडा! बिलावरून वाद, कर्मचाऱ्याला शिवीगाळ अन् मारहाण करत...; पालघरमध्ये काय घडलं?

पालघर : जखमी गोविंदाच्या उपचारावरून शिवसेना शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी एका खासगी रुग्णालयात घुसून धुडगूस घातल्याची घटना शनिवारी घडली. डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ करून तसेच रुग्णालयाची तोडफोड करण्याची धमकी देत एका कर्मचाऱ्याच्या कानशिलात लगावली. .डोंबिवलीतील रुग्णालयातील डॉक्टरांना मारहाणीचे प्रकरण चर्चेत असतानाच पालघरमधील या घटनेमुळे डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पाच जखमी गोविंदांना शनिवारी (ता. ५) उपचारासाठी जवळील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यापैकी एका रुग्णाच्या डोक्याला व मणक्याला दुखापत झाल्याने डॉक्टरांनी सीटीस्कॅनसह पुढील उपचार आवश्यक असल्याचे सांगितले..Dahihandi Accident: जखमी गोविंदांची संख्या ३७६, ५३ जण रुग्णालयांत; महापौर रितू तावडे यांनी केली विचारपूस.उपचाराचे शुल्क सुमारे २० हजार रुपये असल्याचे रुग्णालयाकडून सांगण्यात आले. त्यापैकी १० हजार रुपये आयोजकांकडून जमा करण्यात आले; मात्र रुग्णाला सोडण्यावरून आणि सीटीस्कॅनच्या आवश्यकतेवरून वादाला सुरुवात झाली. यानंतर कुंदन संखे यांच्यासह शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि समर्थक रुग्णालयात दाखल झाले. 'सीटीस्कॅन कशासाठी?' अशी विचारणा करण्यात आली..वैद्यकीय कारणास्तव तपासणी आवश्यक असल्याचे डॉक्टरांनी स्पष्ट केल्यानंतर वातावरण अधिकच तापले. पदाधिकाऱ्यांनी डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांशी अरेरावी करीत शिवीगाळ केल्याचे रुग्णालय प्रशासनाने पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. या संपूर्ण प्रकाराचे सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांकडे देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले..दरम्यान, गोविंदा पथकातील किरकोळ जखमी रुग्णांना रुग्णालयातून सोडले जात नसल्याने वाद निर्माण झाला, असे जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे यांनी पत्रकारांना सांगितले..ठाण्यात हिट अँड रनचा थरार! चालकाचा ब्रेक ऐवजी एक्सिलेटरवर पाय, ३-४ वाहनांना उडवत पादचारी महिलेला चिरडलं; एकाचा मृत्यू, दोन जखमी.कायद्याचा बडगारुग्णालय प्रशासनाच्या तक्रारीनंतर पालघर पोलिसांनी याप्रकरणी शिवसेनेचे पालघर जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे, आमदार राजेंद्र गावित यांचे पुत्र रोहित गावित, शहरप्रमुख राहुल घरत, नगरसेवक नीलम संखे यांच्यासह १७ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..आयसीयूमध्येही गोंधळशहरप्रमुख राहुल घरत यांनी एका कर्मचाऱ्याला शिवीगाळ करीत त्याच्या कानशिलात लगावल्याचे तसेच रुग्णालयाची तोडफोड करण्याची धमकी देण्यात आल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे. रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात प्रवेश करून तेथील रुग्णांना सोडण्यास भाग पाडल्याचा आरोपही रुग्णालय प्रशासनाने केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.