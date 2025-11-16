Maharashtra Politics: शिंदे गटाला झटका! बड्या नेत्यांची भाजपात एन्ट्री, निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदे शिवसेनेला टेन्शन

डोंबिवली : कल्याण पूर्वेत शिवसेना शिंदे गटाच्या संघटनाला मोठा धक्का बसला आहे. माजी नगरसेविका शीतल मंढारी, सहसंपर्कप्रमुख विजय जोशी यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी रविवारी भाजपमध्ये प्रवेश केला. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या प्रवेशामुळे शिंदे गटाची पूर्वेकडील पकड ढासळल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे..प्रवेशानंतर बोलताना प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण म्हणाले, “कल्याण पूर्वेतील नागरी समस्यांचे निराकरण आणि प्रलंबित विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी ही फळी भाजपला निश्चितपणे बळ देणारी आहे. आपण दिलेला शब्द पाळतो आणि आपली कार्यपद्धती संपूर्ण महाराष्ट्राला माहीत आहे.” यावेळी आमदार सुलभा गायकवाड, जिल्हाध्यक्ष नंदू परब, नाना सूर्यवंशी, शशिकांत कांबळे, वैभव गायकवाड आदी मान्यवर उपस्थित होते..मंढारी यांनी नगरसेविका म्हणून मागील कारकिर्दीत प्रभागात अनेक विकासकामे केली. स्थानिक नागरिक, संस्था व कार्यकर्त्यांमध्ये त्यांचा दांडगा संपर्क असल्याने आगामी पालिका निवडणुकीत हा प्रवेश भाजपसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. प्रभागातील संस्था, संघटना आणि नागरिकांशी त्यांचा असलेला सशक्त संपर्क हा शिंदे गटाची महत्त्वाची ताकद मानला जात होता. मात्र, भाजपमध्ये त्यांच्या प्रवेशामुळे त्या मतपेढीत आता भगवा पक्ष प्रभाव वाढवेल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे..पानांचा रंग बदलण्याची वैज्ञानिक प्रक्रिया काय आहे?.सह संपर्कप्रमुख विजय जोशी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या प्रवेशामुळे शिंदे गटाच्या स्थानिक संघटनात्मक रचनेलाही धक्का बसला आहे. गावाचा विकास नजरेसमोर ठेवून भाजपामध्ये प्रवेश केल्याचे यावेळी जोशी यांनी सांगितले..दरम्यान, रिपब्लिकन पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अण्णासाहेब रोकडे यांचे चिरंजीव केतन रोकडे, संध्या रोकडे आणि स्नेहल रोकडे यांनीही भाजपचा झेंडा हाती घेतला. कल्याण पूर्वेतील दलित मतपेढीत रोकडे कुटुंबाचा प्रभाव मोठा असून, त्यांच्या प्रवेशामुळे या मतपेढीचा कल भाजपकडे झुकल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. या प्रक्रियेसाठी आमदार सुलभा गायकवाड यांनी विशेष प्रयत्न केले असल्याची माहिती पक्षाकडून देण्यात आली..Mumbai News: ‘एल्फिन्स्टन’ पाडकामात हादऱ्यांची तीव्रता मोजणार, एमएमआरडीएकडून व्हीजेटीआयची नियुक्ती.भारतीय जनता पक्षाने आगामी कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत महापौर पदावर कब्जा मिळवण्यासाठी विविध पक्षांतील नेते, पदाधिकाऱ्यांना जोडण्याची मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेत दर रविवारी कार्यकर्त्यांची "घाऊक नोंदणी" सुरु असल्याचे चित्र कल्याण डोंबिवलीत दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.