Vikas Mhatre: “...तर अदृश्य शक्ती बाहेर काढू”, मतदार यादीतील घोळावरून विकास म्हात्रे यांचा संतप्त इशारा

डोंबिवली : ठाकरे बंधू यांनी मतदार यादीतील घोळा वरून आवाज उठवला असताना आता भाजपा आणि शिवसेना शिंदे गटाकडून देखील याविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. डोंबिवली पश्चिमेतील राजू नगर आणि गरीबाचा वाडा येथील सुमारे साडेचार हजार मतं दुसऱ्या पॅनलमध्ये टाकण्यात आल्याचा आरोप भाजपातून शिंदे गटात प्रवेश केलेले विकास म्हात्रे यांनी केला आहे. "मतदार यादीतील घोळाकडे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले, तर त्यापाठी असलेल्या अदृश्य शक्ती बाहेर काढाव्या लागतील," असा कठोर इशारा म्हात्रे यांनी दिला..अंबरनाथ येथील मतदार यादीतील घोळावरून भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी संताप व्यक्त केला आहे. यानंतर लगेचच डोंबिवलीत निवडणुकीत मतदार यादीतील झालेल्या मोठ्या गोंधळावरून माजी नगरसेवक व पॅनल क्र. 22 मधील इच्छुक उमेदवार विकास म्हात्रे यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत..Maharashtra Politics: मतदार यादी गोंधळावरून रवींद्र चव्हाणांचा संताप, निवडणूक रद्द करण्याची मागणी; राजकारण पुन्हा तापलं!.म्हात्रे यांनी आरोप केला की पॅनल क्रमांक 22 मधील तब्बल साडे चार हजार मते पॅनल 21 आणि 25 मध्ये ढकलण्यात आली आहेत. "बॉर्डरवरील काही मते दुसऱ्या पॅनलमध्ये गेली, तर ते समजू शकते. पण 22 पॅनलच्या अगदी मध्यभागातील मतदारांची नावे इतर पॅनल मध्ये हलवण्यात आली आहेत. यामुळे ते मतदार हे मतदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही बाब गंभीर असून संशय निर्माण करणारी आहे," असे ते म्हणाले..राजू नगर आणि गरीबाचा फाटा या भागातील सुमारे 4,500 मतांची अदलाबदल झाल्याचा दावा करत म्हात्रे म्हणाले, "यासंबंधी आम्ही अधिकृतरीत्या हरकत नोंदवली आहे. निवडणूक आयोगाने या तक्रारीची दखल घेणे अत्यावश्यक आहे, अन्यथा जनतेचा विश्वास ढळेल.".त्यांनी डिजिटल मतदार यादीतील त्रुटींवरही जोरदार टीका केली. " ऑनलाइन डिजिटल यादी अर्धवट लावण्यात आले आहे. या याद्यांमध्ये दुसऱ्या भागातील मतदारांचे नावे अक्षरशः एका एका पेजवर एक नाव अशा मनमानी पद्धतीने घुसवण्यात आली आहेत. यामुळे मतदारांच्या अधिकारांवर गदा येत आहे," असा आरोप त्यांनी केला..Mumbai News: 'घर-घर राम' अभियान सुरू! घराघरात धर्मध्वज फडकवण्याचे भाजपचे आवाहन.मतदार यादीतील घोळावरून सुरुवातीला ठाकरे बांधून कडून जोरदार विरोध करण्यात आला होता. भाजपाने देखील अंबरनाथ येथील यादीतील घोळ बाहेर काढला असताना आता डोंबिवली मध्ये शिवसेना शिंदे गटाने मतदार यादीतील घोळावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आता यावर निवडणूक आयोग नक्की काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..