Eknath Shinde: शिंदे गटाला धक्का! खोपोलीतील बड्या नेत्याचे पद रद्द, पडताळणीत जात प्रमाणपत्र अवैध

खालापूर : खोपोली नगर परिषदेतील शिवसेनेच्या (शिंदे गट) नगरसेविका रूपाली अमोल रूपाली जाधव यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र रायगड जिल्हा जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवून रद्द केले. त्यामुळे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करून प्रभाग क्रमांक आठमधील नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठीची जागा रिक्त घोषित केली आहे..रूपाली यांनी खोपोली नगर परिषदेच्या प्रभाग क्रमांक आठमधून नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या नोंदींमध्ये विसंगती आरक्षणातून निवडणूक लढवली होती. त्यांच्याविरोधात निवडणूक लढविणारे पराभूत उमेदवार यश रमेश जाधव यांनी त्यांच्या कुणबी जात प्रमाणपत्राबाबत जात पडताळणी समितीकडे तक्रार केली होती..मी पाहिलं माझ्या डोळ्यांच्या थ्रू...! मुंबई पोलिसांची Gen Z स्टाईल; नाना पाटेकर यांच्या 'क्रांतिवीर' गाण्याच्या ओळीतून केलं आवाहन.समितीने प्रमाणपत्राची पडताळणी केली असता, विविध ठिकाणच्या नोंदींमध्ये विसंगती आढळली. काही नोंदींमध्ये 'हिंदू मराठा', तर काही ठिकाणी 'कुणबी' अशी नोंद असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर समितीने रूपाली जाधव यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवून रद्द केले..Mumbai Local: मध्य रेल्वेवर लोकलचा खोळंबा! एकामागोमाग दोन अपघात; एकाची धावत्या लोकलमधून उडी, तर दुसरा गाडीखाली पडून जखमी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.