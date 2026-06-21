Kalyan: मृत व्यक्तींच्या नावाने बनावट कागदपत्रे, नंतर जमीनीची व्यवहार; शिंदे सेनेच्या बड्या नेत्याचा भलताच कारनामा

डोंबिवली : कल्याण पश्चिमेतील उंबर्डे गावातील जमीन व्यवहार प्रकरणात शिंदे सेनेचे माजी नगरसेवक तथा उपशहरप्रमुख सुनील वायले यांच्यासह सात जणांविरुद्ध अॅट्रॉसिटीसह विविध गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल झाल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. मृत व्यक्तींच्या नावाने बनावट कागदपत्रे तयार करून जमीन व्यवहार केल्याचा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला आहे..प्रमोद विश्वनाथ गायकवाड यांनी खडकपाडा पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीनुसार, उंबर्डे येथील वडिलोपार्जित जमिनीच्या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार करण्यात आला. जयंतीलाल भोईर, रतन भोईर आणि सुमन भोईर या मृत व्यक्तींना जिवंत असल्याचे दाखवत त्यांच्या नावाने बनावट सत्यप्रतिज्ञापत्र तयार करण्यात आले. तसेच खोट्या सह्या करून खरेदीखत आणि इतर कागदपत्रे तयार करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे..Mumbai News: मुंबई पालिकेचा कर रेकॉर्ड सुधारणार, ५४ डेटा एंट्री ऑपरेटर नेमणार, ३० लाखांचा खर्च; प्रशासनाचा मोठा निर्णय.या प्रकरणात निर्मला रविकांत वायले, अलका मनोहर वायले, सुनील राजाराम वायले, किसान नधू वायले, शिरीष दळवी, सुनील मोहनदास हिरेचंदानी आणि जिगी लालचंदानी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फिर्यादी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असल्याचे माहिती असतानाही त्यांच्यावर अन्यायकारक वागणूक देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आल्याने अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गतही गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे..तक्रारीनुसार, ८ मार्च २०२२ ते १८ जून २०२६ या कालावधीत आरोपींनी संगनमत करून बनावट कागदपत्रांचा वापर करत जमीन व्यवहार पूर्ण केला. तसेच जमीन वाद मागे घेण्यासाठी गायकवाड कुटुंबावर दबाव आणल्याचा आणि धमक्या दिल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे..दरम्यान, या सर्व आरोपांचे सुनील वायले यांनी खंडन केले आहे. गायकवाड कुटुंबाशी आपला कोणताही थेट संबंध नसून संबंधित जमीन व्यवहार मूळ मालक आणि विकासक यांच्यामध्ये झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. "आमची सर्व कागदपत्रे वैध आहेत. राजकीय दबाव आणि आर्थिक हेतूने मला या प्रकरणात गोवण्यात आले आहे. .Badlapur: मध्यरात्री २ वाजता २५०च्या वेगात BMWचा अपघात, दोघांचा मृत्यू; अवयव रस्त्यावर अर्धा किमीपर्यंत विखुरले, गाडीच्या इंजिनचे तुकडे.कायद्याचा गैरवापर होत असून न्यायालयात दाद मागणार आहे," असे वायले यांनी सांगितले. खडकपाडा पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून संबंधित कागदपत्रे, पुरावे आणि व्यवहाराची सखोल छाननी सुरू केली असून प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.