मुंबई

शिंदेसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून दुकानदाराला लाठ्या-काठ्यांनी मारहाण, लाथाबुक्क्याही मारल्या; CCTV व्हिडीओ समोर

Dombivli News: शिंदेसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून दुकानदाराला लाठ्या-काठ्यांनी मारहाण केल्याची घटना घडली आहे. या घटनेचा व्हिडीओ देखील समोर आला आहे.
shivsena office-bearers beatan dombivli shopkeeper

shivsena office-bearers beatan dombivli shopkeeper

ESakal

Mansi Khambe
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डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या रुग्णालयातील डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याप्रकरणी शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे अडचणीत सापडले आहेत. शिंदेसेनेतील नगरसेवकाचे हे प्रकरण ज्वलंत असताना आता शिंदे शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्याने एका दुकानदाराला बेदम मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.

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