शिंदेसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून दुकानदाराला लाठ्या-काठ्यांनी मारहाण, लाथाबुक्क्याही मारल्या; CCTV व्हिडीओ समोर

डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या रुग्णालयातील डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याप्रकरणी शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे अडचणीत सापडले आहेत. शिंदेसेनेतील नगरसेवकाचे हे प्रकरण ज्वलंत असताना आता शिंदे शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्याने एका दुकानदाराला बेदम मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, डोंबिवली येथील सागांव परिसरात टायर आणि बॅटरी विक्रेत्याला दुकानात घुसून लाठी-काठ्यांसह हातात मिळेल त्या वस्तूने मारहाण केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे पदाधिकारी प्रकाश म्हात्रे आणि त्यांच्या मुलाने मारहाण केली असून या मारहाणीचा संपूर्ण थरार CCTV कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. तसेच या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..Mumbai News: मुंबईच्या पाणीप्रश्नावर पालिकेला विहिरींची आठवण, विहिरींचे पुनरुज्जीवन करण्याची योजना.दरम्यान, दुकानातील व्यक्तीने शिवीगाळ करत आपल्या एका व्यक्तीला मारहाण केल्यामुळे रागाच्या भरात प्रकाश म्हात्रे आणि त्यांच्या मुलाने संबंधित दुकानदाराला मारहाण केली असल्याची माहिती, समोर आली आहे..Yunus Shaikh: कैसे हराया... फेम सहर शेखच्या वडिलांना शिंदेसेनेत मानाचं पान, युनूस खान यांची महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.