Shirish Chavan Passed Away: शिवसेनेला मोठा धक्का! माजी जिल्हाप्रमुख शिरीष चव्हाण यांचे निधन; १५ दिवसांपूर्वी आईचेही झाले होते निधन

विरार : शिवसेनेचे माजी जिल्हा प्रमुख शिरीष चव्हाण (64) यांचे आज पहाटे अल्पशा आजाराने निधन झाले, त्यांच्या निधनाने उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे मोठे नुकसान झाले आहे, शिरीष चव्हाण यांच्या मागे पत्नी, मुलगा आणि मुलगी असा परिवार आहे. .शिरीष चव्हाण हे शिवसेनेचे वसई तालूका प्रमुख म्हणून ही काम पाहिले होते, दरम्यानच्या काळात ते नालासोपारा नगरपरिषदेचे नगरसेवक ही होते त्याच बरोबर वसई विरार शहर महानगरपालिका अस्तित्वात आल्यावर पहिल्याच टर्म मध्ये ते शिवसेनेचे गटनेते होते, पंधरा दिवसापूर्वी शिरीष चव्हाण यांच्या मातोश्री चं देखील निधन झालं होते तर चव्हाण कुटूंबीयांना हा दुसरा धक्का आहे..दरम्यानच्या काळात त्यांना शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख पद ही सांभाळले होते त्यांच्या निधनाबद्दल माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर, महापौर अजीव पाटील आणि शिवसेनेचे सध्याचे जिल्हा प्रमुख प्रथमेश राऊत यांनी तीव्र शोक व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.