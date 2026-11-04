मुंबई

Shirish Chavan Passed Away: शिवसेनेला मोठा धक्का! माजी जिल्हाप्रमुख शिरीष चव्हाण यांचे निधन; १५ दिवसांपूर्वी आईचेही झाले होते निधन

Shirish Chavan Dies 15 Days After His Mothers Demise: उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख काळाच्या पडद्याआड; शिरीष चव्हाण यांचे निधन
Virar News Former Shiv Sena District Chief Shirish Chavan Passes Away Political Leaders Express Grief Over His Demise

Virar News Former Shiv Sena District Chief Shirish Chavan Passes Away Political Leaders Express Grief Over His Demise

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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विरार : शिवसेनेचे माजी जिल्हा प्रमुख शिरीष चव्हाण (64) यांचे आज पहाटे अल्पशा आजाराने निधन झाले, त्यांच्या निधनाने उद्धव ठाकरे शिवसेनेचे मोठे नुकसान झाले आहे, शिरीष चव्हाण यांच्या मागे पत्नी, मुलगा आणि मुलगी असा परिवार आहे.

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