Ramesh Mhatre: अटक होताच रमेश म्हात्रेंची प्रकृती बिघडली; रुग्णालयात दाखल, कोर्टातील हजेरीवर सस्पेन्स

डोंबिवली : शास्त्रीनगर रुग्णालयातील डॉक्टर, परिचारिका आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील कथित मारहाण प्रकरणातील आरोपी शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना अटक झाल्यानंतर काही तासांतच उच्च रक्तदाबाचा त्रास जाणवू लागल्याने त्यांना ठाणे जिल्हा शासकीय रुग्णालयात (सिव्हिल हॉस्पिटल) दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांना गुरुवारी प्रत्यक्ष कल्याण न्यायालयात हजर केले जाणार की व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी होणार, याकडे लक्ष लागले आहे..शास्त्रीनगर रुग्णालयातील मारहाणीचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आल्यानंतर या प्रकरणाची राज्यभर चर्चा झाली. विरोधकांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित करत सरकारला धारेवर धरले. त्यानंतर आमदार रोहित पवार आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांनी रुग्णालयाला भेट देऊन जखमी डॉक्टर, परिचारिका आणि कर्मचाऱ्यांची भेट घेत आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी केली होती..Ramesh Mhatre: महिला डॉक्टरला मारहाण प्रकरणात मोठी अपडेट! नगरसेवक रमेश म्हात्रेंना अखेर अटक; व्हायरल व्हिडिओनंतर पोलिसांची कारवाई .या वाढत्या दबावानंतर पोलिसांनी बुधवारी सायंकाळी रमेश म्हात्रे यांना अटक केली. वैद्यकीय तपासणीसाठी ठाणे सिव्हिल रुग्णालयात नेल्यानंतर त्यांचा रक्तदाब अत्यंत वाढलेला आढळल्याने डॉक्टरांनी त्यांना उपचारासाठी दाखल केले. त्यांच्या प्रकृतीनुसार पुढील वैद्यकीय निर्णय घेतला जाणार असून त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया पार पडणार आहे..दरम्यान, या घटनेच्या निषेधार्थ कल्याण-डोंबिवलीतील डॉक्टरांनी बुधवारी ओपीडी सेवा बंद ठेवत निषेध नोंदविला. तसेच इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) डोंबिवली शाखेच्या बैठकीत गुरुवारीही शहरातील दवाखाने आणि रुग्णालयांतील बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती आयएमएचे पदाधिकारी डॉ. मंगेश पाटे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली..KDMC: केडीएमसी रुग्णालयातील मारहाणीचे पडसाद! दोन डॉक्टरांचे राजीनामे, आरोग्य व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.