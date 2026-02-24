मुंबई

BEST Bus: 'बेस्ट'च्या इतिहासात पहिल्यांदाच महिला राज! अध्यक्षपदी 'या' शिवसेना उपनेत्यांची बिनविरोध निवड

BEST Committee Chairmanship: बेस्ट समितीच्या अध्यक्षपदी सन २०२६-२७ या वर्षासाठी शिवसेना उपनेत्यांची निवड झाली आहे. यामुळे 'बेस्ट'च्या इतिहासात पहिल्यांदाच महिला राज दिसून येणार आहे.
​मुंबई : मुंबईची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या 'बेस्ट' उपक्रमाच्या इतिहासात आज एका नव्या अध्यायाची सुरुवात झाली. सन २०२६-२७ या वर्षासाठी बेस्ट समितीच्या अध्यक्षपदी शिवसेना उपनेत्या तृष्णा विश्वासराव यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, बेस्ट समितीच्या अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळणाऱ्या त्या पहिल्या महिला अध्यक्ष ठरल्या आहेत.

