BEST Bus: 'बेस्ट'च्या इतिहासात पहिल्यांदाच महिला राज! अध्यक्षपदी 'या' शिवसेना उपनेत्यांची बिनविरोध निवड

मुंबई : मुंबईची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या 'बेस्ट' उपक्रमाच्या इतिहासात आज एका नव्या अध्यायाची सुरुवात झाली. सन २०२६-२७ या वर्षासाठी बेस्ट समितीच्या अध्यक्षपदी शिवसेना उपनेत्या तृष्णा विश्वासराव यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, बेस्ट समितीच्या अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळणाऱ्या त्या पहिल्या महिला अध्यक्ष ठरल्या आहेत..सोमवारी, (ता.२३) रोजी झालेल्या विशेष निवडणुकीत तृष्णा विश्वासराव यांचा एकमेव अर्ज आल्याने त्यांची बिनविरोध निवड जाहीर करण्यात आली. त्या वडाळा, ॲटॉप हिल येथील प्रभाग क्रमांक १८० च्या नगरसेविका आहेत. यापूर्वी १९९७ ते १९९९ या काळात त्यांनी बेस्ट समितीचे सदस्य म्हणून काम पाहिले आहे. तसेच २०१४ ते २०१७ या काळात मुंबई महानगरपालिकेत 'सभागृह नेत्या' म्हणून त्यांनी आपला ठसा उमटवला आहे. सध्या त्या शिवसेना उपनेत्या म्हणून महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळत आहेत..Mumbai : रेबीज झाल्याच्या भीतीनं ३० वर्षीय तरुणानं आयुष्य संपवलं; भटक्या कुत्र्याच्या चाव्यानंतर घेतलेलं एकच इंजेक्शन.मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी या निवडणुकीत पीठासीन अधिकारी म्हणून काम पाहिले. निवड जाहीर झाल्यानंतर महापौरांनी नवनियुक्त अध्यक्षांचे पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन केले. तृष्णा विश्वासराव यांची निवड होताच त्यांचे सर्व स्तरांतून अभिनंदन करण्यात येत आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि बेस्ट समितीचे पदसिद्ध सदस्य प्रभाकर शिंदे, महाव्यवस्थापक तथा अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी तसेच समितीच्या सर्व सदस्यांनी त्यांचे स्वागत केले..बेस्ट उपक्रमाला शंभर वर्षांहून अधिकचा इतिहास आहे, मात्र आजवर एकाही महिला सदस्याला या समितीचे अध्यक्षपद भूषवण्याची संधी मिळाली नव्हती. तृष्णा विश्वासराव यांच्या निवडीमुळे हा ऐतिहासिक मान आता शिवसेनेच्या वाट्याला आला आहे..Kolhapur Mumbai flight : कोल्हापूर–मुंबई मार्गावर इडिगोची दररोज दिवसातून दोनवेळा विमान सेवा; बुकिंग सुरू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.