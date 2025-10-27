Aditya Thackeray: वोटचोरी अन् बोगस मतदान...; निर्धार मेळाव्यात आदित्य ठाकरेंचा 'राहुल गांधी पॅटर्न'! मतदार यादीवरून मोठे खुलासे

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा आज वरळीच्या डोम येथे निर्धार मेळावा पार पडला. यावेळी महानगरपालिका निवडणुकीच्या तयारीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील सर्व उपशाखाप्रमुख या मेळाव्यासाठी उपस्थित राहिले होते. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि आमदार आदित्य ठाकरेंनी मेळाव्यातून उपशाखाप्रमुखांना मार्गदर्शन केले आहे. यावेळी बोलताना आदित्य ठाकरेंनी बोगस मतदारयादीवरून सरकारला चांगलंच धारेवर धरले आहे. आदित्य ठाकरेंनी राज्य सरकारवर जहरी टीका केली आहे. .मुंबईतील पक्षाच्या निर्धार मेळाव्यात युवा सेना प्रमुखांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या दिल्लीतील अलिकडेच झालेल्या निदर्शनाच्या धर्तीवर सविस्तर सादरीकरण केले. ज्यामध्ये कथित चुका कशा झाल्या. त्यांचा आगामी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) निवडणुकांवर कसा परिणाम होऊ शकतो यावर प्रकाश टाकला. यावेळी बोलताना आमदार आदित्य ठाकरे म्हणाले की, त्यांच्या वरळी मतदारसंघातील मतदार याद्यांमध्ये अनेक विसंगती आहेत. .Uddhav Thackeray Statement : ''मुंबईत अॅनाकोंडा येऊन गेला अन् भूमिपूजन करून गेला, त्याला मुंबई गिळायची'' ; उद्धव ठाकरेंचं विधान!.त्यांनी गेल्या वर्षीच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत बोगस मतदान झाल्याचा आरोप केला. आदित्य ठाकरे म्हणाले की, या यादीमध्ये लिंगभेदाची ६४३ प्रकरणे आढळली. ज्याचे कारण निवडणूक आयोगाने छपाईतील त्रुटी असल्याचे सांगितले. याव्यतिरिक्त, त्यांच्या पथकाने EPIC (मतदारांचे फोटो ओळखपत्र) क्रमांक नसलेले २८ मतदार आणि डुप्लिकेट EPIC क्रमांक असलेले १३३ मतदार ओळखले..आदित्य ठाकरे यांनी इतर विसंगती देखील निदर्शनास आणून दिल्या. ज्यामध्ये वडिलांचे नाव आणि मतदाराचे नाव एकसारखे असलेले ५०२ मतदार आणि मतदाराचे आडनाव वडिलांपेक्षा वेगळे असलेले ७२० प्रकरणे समाविष्ट आहेत. ज्यामध्ये बहुतेक नोंदी पुरुष मतदारांच्या आहेत. एका प्रकरणात, लोकसभा निवडणुकीदरम्यान ज्या व्यक्तीचे निधन झाले होते.ज्याचे नाव वगळण्यात आले होते, ती व्यक्ती पुन्हा वेगळ्या EPIC क्रमांकासह राज्य विधानसभा निवडणुकीच्या यादीत आली,” असे ठाकरे यांनी मतदार यादीच्या अचूकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले..२०२४ च्या लोकसभा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील आकडेवारीची तुलना करताना, ठाकरे यांनी त्यांच्या वरळी मतदारसंघात सुमारे १६,००० मतदारांची वाढ अधोरेखित केली. परंतु पडताळणी दरम्यान १९,००० हून अधिक विसंगती आढळल्याचा आरोप केला. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडी सरकार स्थापन करेल अशी आपल्या सर्वांना अपेक्षा होती. पण निकालांनी सर्वांना आश्चर्यचकित केले. आज मी दाखवत आहे की बनावट मतदार यादीचा त्या निकालावर कसा परिणाम होऊ शकतो," असे ते म्हणाले..SIR प्रक्रियेच्या १२ राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्राचे नाव का नाही? निवडणूक आयोगाने थेट उत्तरच दिले!.आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी मतदार याद्यांची तपासणी आणि दुरुस्ती करणे हे लोकशाही प्रक्रियेची अखंडता राखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे यावर ठाकरे यांनी भर दिला. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या प्रत्येक मसुदा यादीची काळजीपूर्वक तपासणी करण्याचे आवाहन त्यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांना केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.