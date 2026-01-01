KDMC Election: शिंदेसेनेने डोंबिवलीत खाते उघडले! कल्याण-डोंबिवलीत शिवसेनेचा तिहेरी बिनविरोध विजय

डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपा खालोखाल शिवसेना शिंदे गट यांनी अखेर आपले खाते उघडत पहिल्याच टप्प्यात ताकद दाखवून दिली आहे. प्रभाग क्रमांक 24 मधून रमेश म्हात्रे, विश्वनाथ राणे आणि वृषाली जोशी हे शिवसेनेचे तीन उमेदवार बिनविरोध निवडून आले असून, या प्रभागात महायुतीचा राजकीय वरचष्मा स्पष्टपणे दिसून आला आहे. याच प्रभागातून भाजपच्या ज्योती पाटील यांचाही विजय निश्चित झाल्याने, महायुतीने या प्रभागावर संपूर्ण पकड मिळवली आहे..प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी अखेरच्या टप्प्यात माघार घेतल्याने हा बिनविरोध निकाल लागला. मात्र, हा निकाल केवळ तांत्रिक विजय नसून, तो शिवसेनेच्या संघटनात्मक ताकदीचा आणि स्थानिक पातळीवरील प्रभावी व्यवस्थापनाचा परिणाम असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. विशेष म्हणजे, महापालिका निवडणुकीच्या सुरुवातीलाच शिवसेनेने बिनविरोध तिहेरी विजय मिळवत वातावरण आपल्या बाजूने वळवले आहे..Mumbai News: मुंबईत मतदानाची 'क्रेझ' वाढणार! सेल्फी विथ फ्लॉवर्स; उद्यान विभागाचा अभिनव उपक्रम.या निकालानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी तिन्ही नवनिर्वाचित नगरसेवकांचे अभिनंदन केले आहे. कल्याण-डोंबिवलीतील अंतर्गत गटबाजी, नाराजी आणि इच्छुकांची संख्या पाहता हा विजय सहज मिळालेला नसून, स्थानिक पातळीवरील समन्वय, संवाद आणि अचूक राजकीय गणित यामुळेच हे यश मिळाल्याचे बोलले जात आहे..विशेष बाब म्हणजे, या प्रभागातील शिवसेनेचा बिनविरोध विजय हा आगामी राजकीय समीकरणांचा संकेत मानला जात आहे. महायुतीचा महापौर बसणार, आणि त्यामध्ये शिवसेनेची नगरसेवक संख्या लक्षणीय असेल, अशी चर्चा आता उघडपणे सुरू झाली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, येत्या एक-दोन दिवसांत आणखी काही प्रभागांमध्येही शिवसेनेचे उमेदवार बिनविरोध निवडून येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..BMC Election: ‘महापालिकेसाठी मराठीनामा’! मराठी उमेदवारांनाच प्राधान्य देण्याचे मराठी अभ्यास केंद्राचे आवाहन.निकाल जाहीर होताच शिवसेना कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारला असून, हा विजय केवळ एका प्रभागापुरता मर्यादित न राहता आणखीन काही प्रभागात आपले खाते बिनविरोध उघडण्यासाठी शिंदे सेनेने पाऊल उचलले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.