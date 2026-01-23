मुंबई

Alpesh Bhoir: ठाकरे गटाचे ४ नगरसेवक गायब, जिल्हाप्रमुखांचा खळबळजनक आरोप; राजकारणात खळबळ

Thackeray Shivsena Corporators: ठाकरे गटाचे ४ नगरसेवक गायब असल्याची माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणी ठाकरे गटाचे नेते अल्पेश भोईर यांनी मिसिंगची तक्रार दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.
Uddhav Thackeray

Uddhav Thackeray

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील सत्तास्थापनेचा पेच अधिकच तीव्र झाला असून, आता नगरसेवक पळवापळवीच्या चर्चांना उधाण आले आहे. आमच्या चार नगरसेवकांना जबरदस्तीने डांबून ठेवण्यात आले आहे, असा गंभीर आरोप शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अल्पेश भोईर यांनी केला आहे.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
Mumbai
mns
Eknath Shinde
shivsena

Related Stories

No stories found.