Shiv Sena UBT: सहा खासदारांना कारणे दाखवा नोटीस; उत्तर न दिल्यास कारवाईचा ठाकरेंच्या शिवसेनेचा इशारा

मुंबई : वेगळ्या गटाच्या मंजुरीसाठी लोकसभाध्यक्षांना पत्र देणाऱ्या अन् पक्षाच्या बैठकीला अनुपस्थितीबद्दल सहा खासदारांना ठाकरेंच्या शिवसेनेने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. २४ तासांत समाधानकारक उत्तर न दिल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा या खासदारांना देण्यात आला आहे. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.पक्षाच्या बैठकीकडे पाठ फिरवणाऱ्या ओमराजे निंबाळकर, संजय जाधव, संजय देशमुख, भाऊसाहेब वाकचौरे, संजय दिना पाटील आणि नागेश पाटील आष्टीकर यांना मुख्य प्रतोद अनिल देसाई यांनी ही नोटीस बजावली. नोटिशीनुसार बैठकीला गैरहजर राहण्यामागचे कारण स्पष्ट करण्यासाठी अवघ्या २४ तासांची मुदत देण्यात आली. .जर या खासदारांनी वेळेत उत्तर दिले नाही, तर त्यांनी स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे असे कायदेशीररीत्या गृहीत धरले जाईल. बंडखोर खासदारांनी पक्षादेश (व्हिप) धुडकावल्यामुळे त्यांच्यावर ‘पक्षांतरबंदी कायद्या’अंतर्गत थेट अपात्रतेची कारवाईची शिफारस लोकसभाध्यक्षांकडे करण्यात येणार आहे.....उद्धव ठाकरे निर्णय घेतील पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड निकालावर बोलताना अनिल देसाई म्हणाले, की ओमराजेंनी दोन दशके या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. त्यांना काही आश्वासने देण्यात आली होती. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...मात्र आजच्या निकालानंतर त्यांचा विश्वास तुटल्याचे दिसत आहे. ओमराजे यांना पुन्हा पक्षात घेणार का, यावर बोलताना देसाई म्हणाले, की ओमराजेंनी ‘व्हिप’कडे दुर्लक्ष करून, पक्षशिस्तीचा भंग केला. त्यांच्या पक्षातील भवितव्याबाबत निर्णयाचा अधिकार पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनाच आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.