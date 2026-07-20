NEET Paper Leak: 'धर्मेंद्र प्रधानांचा नाही, आता सरकारचाच राजीनामा हवा'; नीट पेपरफुटीवर उद्धव ठाकरेंचा घणाघात, शिवसेनेचे आंदोलन

मुंबई: ‘नीट’ पेपरफुटीविरोधात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा ही आता क्षुल्लक गोष्ट आहे. हे सरकार पेपरफुटी थांबवू शकत नाही, तरुणांना रोजगार देऊ शकत नाही, जनतेला उत्तर देऊ शकत नाही. त्यामुळे आता प्रधान यांचा राजीनामा नको, तर सरकारच बदलायचे आहे, तरुणांमध्ये पेटलेल्या या आगीत सरकार भस्मसात झाले पाहिजे, असे आवाहन शिवसेना (यूबीटी) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केले..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.दिल्लीत जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या सोनम वांगचुक आणि कॉक्रोच जनता पक्षाचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी शिवाजी पार्क परिसरात शिवसेनेकडून (यूबीटी) आंदोलन करण्यात आले. पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी पुकारलेल्या या आंदोलनाला तरुणांचा प्रचंड प्रतिसाद लाभला. त्याला मार्गदर्शन करताना उद्धव ठाकरे यांनी पेपरफुटी, बेरोजगारी, सोनम वांगचुक यांचे आंदोलन दडपण्याचा झालेला प्रयत्न यावरून धर्मेंद्र प्रधान, केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. आपण दिल्लीत पाठिंबा देण्यासाठी जाणारच आहोत, पण राज्यातही गावागावांत हा लढा उभारण्याचे आवाहन केले..संवाद का नाही?मोदी दिल्लीत असूनही वांगचुक यांच्याशी बोलायला तयार नाहीत, याला माणुसकी म्हणायची का, असा सवाल त्यांनी केला. देशासाठी अहोरात्र झटणारा शास्त्रज्ञ उपोषणाला बसल्यानंतर हे सरकार चर्चेला तयार नाही, हे संघाच्या कल्पनेतील हिंदुराष्ट्र आहे का, असा सवालही त्यांनी केला..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.‘पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी करणार’आदित्य ठाकरे म्हणाले की, जनतेने भाजपला देश बदलण्यासाठी आणि विकास करण्यासाठी बहुमत दिले होते. मात्र, हे लोक आता देशाची राज्यघटना बदलू पाहत आहेत. महाराष्ट्राचा अभिजित दीपके हा तरुण दिल्लीत विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी उपोषणाला बसला आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा, ही त्याची प्रमुख मागणी आहे. मात्र, आम्ही पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी करणार आहोत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.