शिवाजी पार्कसाठी ठाकरे बंधू अन् भाजप-शिंदेसेनेचाही अर्ज, एकच तारखा; कुणाला मिळणार परवानगी?

BMC Election News मुंबईत शेवटच्या टप्प्यात शिवाजी पार्कवर सभा घेण्यासाठी महायुती आणि ठाकरे बंधूंकडून अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे दोघांनीही एकच तारखा मागितल्याचं समोर येतंय.
सूरज यादव
राज्यात महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरुवात झाली असून सर्वच राजकीय पक्षांकडून एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत. महापालिका निवडणुकीत युती आघाड्यांची नवी समीकरणंही दिसून येत आहेत. दरम्यान, प्रचारासाठी मुंबईत मैदानांसाठी चढाओढ होताना दिसतेय. जनतेचे प्रश्न सोडवू असं सांगणाऱ्या नेत्यांची आणि पक्षांची आता प्रचारासाठी मैदान मिळवताना दमछाक होत आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी १५ जानेवारीला मतदान होणार आहे. तर १३ तारखेला प्रचाराची सांगता होणार आहे.

