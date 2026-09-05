पालिका मुख्यालयातच शिवसेना शाखाप्रमुखाची भाजप नेत्याला धक्काबुक्की, पायऱ्यांवरून ढकलत हल्ल्याचा प्रयत्न; Video Viral

बदलापूर : बदलापूर नगर परिषदेच्या मुख्यालयातच शिवसेना शाखाप्रमुख तथा ठेकेदार भरत नवगिरे आणि भाजपचे नगरसेवक, नियोजन समितीचे सभापती संभाजी शिंदे यांच्यात कामांच्या बिलांवरून झालेल्या वादाचे रूपांतर धक्काबुक्कीत झाले. या प्रकाराचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाल्याने पालिका वर्तुळात खळबळ उडाली..रखडलेली कामांची बिले मंजूर करून घेण्यासाठी शुक्रवारी (ता. ४) दुपारी नवगिरे पालिकेत आले. या वेळी बिलांवरून शिंदे यांच्यासोबत त्यांचे वाद झाले. त्यानंतर या वादाचे रूपांतर धक्काबुक्कीत झाले. .Mumbai Local: मध्य रेल्वेवर तांत्रिक बिघाडाने ४८ लोकल रद्द; टिटवाळा, खडवलीतील प्रकार; अनेक फेऱ्यांना विलंब.कामांची बिले मंजूर करण्यासाठी २५ ते ५० टक्के 'टक्केवारी'ची मागणी केली जात असल्याचा आरोप ठेकेदार भरत नवगिरे यांनी केला आहे. राजकीय वैमनस्यातून आपली पालिकेतील कामांची बिले जाणीवपूर्वक रखडवली जात असून, विविध समित्यांच्या सभापतींकडून टक्केवारीची मागणी होत असल्याचा दावा त्यांनी या वेळी केला..आम्ही टक्केवारीची मागणी केली असेल तर त्यांनी त्याचे पुरावे सादर करावेत. त्यांनी मला धक्काबुक्की करून मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला असून, या घटनेत मला दुखापत झाली आहे. त्यामुळे पोलिसांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन कठोर कायदेशीर कारवाई करणे गरजेचे आहे.- संभाजी शिंदे, नियोजन समिती सभापती.Navi Mumbai: मुदतबाह्य सलाईनमुळे रुग्णाचा मृत्यू, कुटुंबीयांना १० लाखांची मदत; दोन परिचारिका निलंबित.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.