Sanjay Raut : मोठी बातमी! संजय राऊतांची प्रकृती अचानक बिघडली, फोर्टीस रुग्णालयात दाखल

काही दिवसापूर्वी संजय राऊतांची फोर्टिस रुग्णालयात रक्त तपासणी करण्यात आली होती.
Sanjay Raut Health Update

Sanjay Raut Health Update

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊतांची प्रकृती अचानक बिघडली आहे. त्यांना भांडूप येथील फोर्टीस रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. काही दिवसापूर्वी संजय राऊतांची फोर्टीस रुग्णालयात रक्त तपासणी करण्यात आली होती. त्यानंतर आज त्यांना अचानक रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

