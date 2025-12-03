Thane Politics: भाजपकडून एकनाथ शिंदेंना धक्कातंत्र सुरूच! ज्येष्ठ शिवसैनिकांच्या मुलाने कमळ हाती घेतले, पडद्यामागं काय घडलं?

डोंबिवली : शिवसेना शिंदे गटाचे कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे यांचे निकटवर्ती विकास देसले यांनी सकाळी भाजपात प्रवेश केला. शिंदे गट या धक्क्यातून सावरत नाही तोच सायंकाळी शिंदे गटाला भाजपने दुसरा धक्का दिला. शिंदे गटाचे ज्येष्ठ पदाधिकारी सदानंद थरवळ यांचे सुपुत्र अभिजित थरवळ यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत भाजपात प्रवेश केला..डोंबिवलीत भाजपने पक्ष प्रवेशाचा धडाकाच लावला आहे. मनसेला खिंडार पडल्यावर भाजपने पुन्हा एकदा शिवसेना शिंदे गटाला धक्का दिला आहे. मंगळवारी सकाळी कल्याण ग्रामीण मधील कट्टर शिवसैनिक विकास देसले यांनी भाजपात प्रवेश केला. विकास यांच्या प्रवेशनंतर शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार राजेश मोरे यांनी पत्रकार परिषद घेत महायुतीचा विसर पडला का असा सवाल करत भाजपावर हल्लाबोल केला. मात्र काहीच क्षणात शिवसेना शिंदे गटाला भाजपाने दुसरा धक्का दिला..Mumbai Traffic: मुंबईच्या ट्रॅफिकपासून दिलासा मिळणार! एलबीएस ते बीकेसीपर्यंत थेट कनेक्टिव्हिटी जोडणार, पण कधी?.ज्येष्ठ शिवसैनिक सदानंद थरवळ यांचे सुपुत्र अभिजित थरवळ यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत भाजपात प्रवेश केला. या प्रवेशाचे फोटो समाज माध्यमातून व्हायरल होताच शिंदे गटात शांतता पसरली आहे..विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सदानंद थरवळ यांनी शिवसेना ठाकरे गटाला सोडचिट्टी दिली होती. आमदारकिचे तिकीट दीपेश म्हात्रे यांना देण्यात आल्याने ते नाराज झाल्याचे बोलले जातं होते. विधानसभा निवडणुकीतील दीपेश यांचे विरोधक उमेदवार भाजपाचे आमदार रवींद्र चव्हाण यांना निवडणूक काळात भेटत त्यांना शुभेच्छा दिल्या होत्या. भाजपा सोबत त्यांचे घनिष्ठ संबंध पहिल्या पासून राहिले आहेत. त्यामुळे त्यावेळी थरवळ हे भाजपामध्ये जाणार असल्याचे जोरदार चर्चा होती. मात्र आम्ही जुने मित्र आहोत असे सांगत थरवळ यांनी त्यावेळी हा विषय टाळला होता..विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यांनी शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला होता. आगामी पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर थरवळ यांचे सुपुत्र अभिजित यांनी भाजपाची निवड केली आहे. पक्षप्रदेशावेळी सदानंद थरवळ हे कोठेही दिसून आले नाही. त्यामुळे ते अद्याप शिंदे गटात असल्याचे बोलले जात आहे..Maharashtra Politics: शिवसेना शिंदे गटाला धक्का! शिलेदारानं साथ सोडली; अनेक कार्यकर्ते भाजपात जाणार .केडीएमसीत पॅनल पद्धतीने निवडणूक होत आहे. यापूर्वी अभिजित यांनी टिळकनगर प्रभागातून शिवसेनेकडून नगरसेवकाची निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी भाजपाचे नगरसेवक राजन आभाळे यांनी अभिजित यांचा अवघ्या 2 मतांनी पराभव केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.