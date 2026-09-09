Hemraj Shah: ठाकरे गटाचे संघटक हेमराज शाह यांचे निधन, राजकीय वर्तुळात शोककळा

मुंबई : शिवसेना (ठाकरे गट) संघटक, बृहन्मुंबई गुजराती समाज आणि महाराष्ट्रातील गुजराती समाज महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत असलेले डॉ. हेमराज शाह यांचे मंगळवारी (ता. ८) निधन झाले. ते ८४ वर्षांचे होते. त्यांच्या पश्चात अरविंद शाह आणि उदय शाह ही दोन मुले, सुना, नातवंडे असा परिवार आहे. त्यांच्यावर शिवाजी पार्क येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले..डॉ. हेमराज शाह यांचा जन्म २२ मार्च १९४१साली कच्छ येथे झाला. ८० वर्षांपासून ते मुंबईचे रहिवासी असून सर जे. जे. स्कूल ऑफ अप्लाइड आर्ट मध्ये त्यांनी एफ. वाय. पर्यंत शिक्षण घेतले होते. तसेच ब्रॅम्प्टन इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी, कॅनडा येथून मानवता आणि सामाजिक कार्यासाठी त्यांना मानद पीएच.डी. दिली. .MHADA House: म्हाडाचं घर फक्त २० लाखांत! कोकण मंडळाची 1,000 घरांची लॉटरी, दिवाळीत सामान्यांची स्वप्नपूर्ती .तसेच फिल्म सेन्सॉर बोर्ड, मुंबई दुरुस्ती व पुनर्बांधणी मंडळ, विक्रीकर सल्लागार समितीमधील त्यांनी सदस्यपद भूषवले असून शिर्डी साईबाबा संस्थानाचे विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमीचे कार्यकारी अध्यक्ष या पदांवर ते कार्यरत होते..समाजकारण, पत्रकारिता, साहित्य आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात निःस्वार्थपणे कार्य करणारे एक बहुमुखी व्यक्तिमत्त्व म्हणून ते परिचित होते. मुंबई व महाराष्ट्रातील गुजराती समाजाला एकत्र आणण्याचे काम त्यांनी केले. 'कच्छ-शक्ती' या वार्षिकाचे संपादक म्हणून त्यांनी कच्छी व गुजराती समाजाच्या सांस्कृतिक व सामाजिक उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले. गुजराती भाषा, साहित्य आणि राजकारण या विषयांवर त्यांनी अनेक पुस्तके लिहिली..Mumbai Local: मध्य रेल्वेचं वेळापत्रक कोलमडलं! ऐन गर्दीच्या वेळी लोकल रद्द, कामावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लेटमार्क.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.