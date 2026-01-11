भाजपनं केलं की अमर प्रेम, आम्ही केलं की लव्ह जिहाद का? काँग्रेस, एमआयएमशी युतीवरून ठाकरे बंधूंचा प्रहार

राज्यात महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरू आहे. मुंबईत शिवाजी पार्कवर शिवसेना ठाकरे गट, मनसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाची संयुक्त सभा झाली. या सभेत ठाकरे बंधूंची तोफ कडाडली. दोघांनीही भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला. राज ठाकरे यांनी २०१४ नंतर मुंबई, महाराष्ट्रासह देशात अदानींच्या हातात जमिनी आणि उद्योग कसे आणि किती प्रमाणात गेले याचा व्हिडीओच दाखवला. .उद्धव ठाकरे यांनी युती आघाडीवरून भाजप ढोंग करत असल्याची टीका केली. उद्धव ठाकरे म्हणाले की, मी भाजपच्या ढोंगावर लाथ मारतोय. भाजपचं देशप्रेम ढोंग आहे. काश्मीरमध्ये पहलगाममद्ये हल्ला झाला. दहशतवाद्यांनी सिंदूर पुसलं त्याचा बदला घेत भारतानं ऑपरेशन सिंदूर केलं. पण काही थोड्याच दिवसांनी त्याच पाकिस्तानसोबत क्रिकेट खेळायला शहांचा मुलगा पुढे होता..Latest Marathi News Live Update : मराठी माणसासाठी शेवटची निवडणूक, मुंबईसाठी एक व्हा; राज ठाकरेंचं आवाहन.अकोटमध्ये एमआयएमसोबत युती, अंबरनाथमध्ये कमाल केली. उद्धव ठाकरेंनी काँग्रेससोबत आघाडी केली तर हिंदुत्व सोडलं. मग फडणवीससाहेब तुम्ही अंबरनाथमध्ये काय सोडलं? मोदींच्या घरी ईदच्या दिवशी आजूबाजूच्या मुस्लिम घरांमधून जेवण यायचं चांगली गोष्ट, पण आम्ही अमर शेखची आठवण काढली की आम्ही हिंदुत्व सोडलं. भाजपने केलं की अमर प्रेम आणि आम्ही केलं की लव्ह जिहाद? असा प्रश्न उद्धव ठाकरेंनी उपस्थित केला..भाजपचा उद्दामपणा वाढल्याचं सांगताना राज ठाकरे म्हणाले की, काँग्रेसही सत्तेत होती, अनेक लोक सत्तेत होते, पण ते लोकांना घाबरून असायचे. जनतेला घाबरून असायचे. आता घाबरणं वगैरे काहीच नाही. गृहीत धरून टाकलं आहे जनतेला. मतं कुठून येतात, कशी येतात याविरोधात लढा सुरूच आहे..उद्दामपणा कुठेपर्यंत गेला तर अकोटमध्ये एमआयएमसोबत आणि बदलापूरमध्ये भाजपने काँग्रेससोबत युती केलीय. ६६ जागा बिनविरोध आल्या. आज ६६ आहेत, उद्या आकडे वाढत जातील. त्यांना कळलंय की आपण लोकांना विकत घेऊ शकतो. वाईट हे वाटतं की आपण विकले जातोय. ड्रग्ज विकणाऱ्याला भाजपनं तिकीट दिलंय. तुमच्या नाकावर टिच्चून ही तिकिटं दिली जातायत. बलात्काराच्या गुन्ह्यातला आरोपी तुषार आपटेला नगरसेवक केलं. आली कुठून ही हिंमत असा सवाल राज ठाकरे यांनी विचारला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.