भाजपनं केलं की अमर प्रेम, आम्ही केलं की लव्ह जिहाद का? काँग्रेस, एमआयएमशी युतीवरून ठाकरे बंधूंचा प्रहार

Shivaji Park Thackeray Brothers Rally : मुंबईत शिवाजी पार्कवर ठाकरे बंधूंनी भाजपवर युती-आघाडीवरून जोरदार निशाणा साधला. काँग्रेसशी युती केल्यानं हिंदुत्व सोडल्याची टीका करणाऱ्या फडणवीसांनी आता काय सोडलं असा प्रश्न उद्धव ठाकरेंनी विचारला.
राज्यात महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरू आहे. मुंबईत शिवाजी पार्कवर शिवसेना ठाकरे गट, मनसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाची संयुक्त सभा झाली. या सभेत ठाकरे बंधूंची तोफ कडाडली. दोघांनीही भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला. राज ठाकरे यांनी २०१४ नंतर मुंबई, महाराष्ट्रासह देशात अदानींच्या हातात जमिनी आणि उद्योग कसे आणि किती प्रमाणात गेले याचा व्हिडीओच दाखवला.

