Mumbai News: कल्याण, अंबरनाथला २० हजार घरे उभारणार; एक रुपया प्रति एकराची किंमत, सामान्यांच्या स्वप्नाला शिवशाहीमुळे बळ

मुंबई : राज्य सरकारची मालकी असलेल्या शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पामुळे आता सर्वसामान्यांच्या गृह स्वप्नाला बळ मिळणार आहे. कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगरातील तब्बल १,०७५ हेक्टर जागेवरील झोपडपट्टीचा कायापालट करण्यासाठी संबंधित महापालिकांसोबत सामंजस्य करार केलेला असतानाच आता कल्याण आणि अंबरनाथ तालुक्यात प्रधानमंत्री आवास योजने २.० अंतर्गत (पीएमएवाय) तब्बल २० हजार घरे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून नाममात्र किमतीला ४६ हेक्टर जमीन घेतली जाणार आहे. त्यामुळे घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळू शकणार आह.मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबवतानाच झोपडीधारकांना मोफत घरे देण्यासाठी १९९८ मध्ये राज्य सरकारने शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लिमिटेड या कंपनीने स्थापन केली होती. त्यानुसार दोन लाख घरे उभारण्याचे कंपनीने उद्दिष्ट ठेवले होते, मात्र एसआरए प्रकल्पात खासगी विकसकांची एन्ट्री झाल्याने शिवशाहीला काही मोजकेच प्रकल्प पूर्ण करता आले. त्यामुळे गेल्या दीड दशकांपासून शिवशाहीच्या हाताला काम नसल्याची परिस्थिती आहे..Malshej Ghat Accident: माळशेज घाटात अपघात, पीकअप-टेम्पोच्या धडकेत तीन जणांचा मृत्यू!.त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एमएमआर क्षेत्रातील ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मिरा-भाईंदर, वसई-विरार-नालासोपारा, पनवेल पालिका क्षेत्रात समूह पुनर्विकास प्रकल्प राबवून रहिवाशांना चांगली घरे देता यावीत म्हणून येथे शिवशाहीला समूह पुनर्विकास प्रकल्प करण्यास मंजुरी दिली आहे. आता कल्याण येथे १५,००० तर अंबरनाथ येथे ५,००० घरे उभारली जाणार आहेत. त्याबाबतचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा शिवशाहीने तयार केला असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. ही घरे अत्यल्प, अल्प, मध्यम आणि उच्च उत्पन्न गटासाठी उभारली जाणार आहेत. त्यामुळे सर्वच उत्पन्न गटातील नागरिकांना लाभ घेता येणार आहे..Thane Crime: ठाण्यात वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश; प्रसिद्ध अभिनेत्रीला पकडलं रंगेहाथ, दोन मुलींची सुटका.एक रुपया प्रति एकराची किंमतपीएमएवायअंतर्गत घरे उभारली जाणार आहेत. त्यासाठी कल्याण येथे १५ हजार घरांसाठी ३४ हेक्टर, तर अंबरनाथ येथे पाच हजार घरांसाठी १२ हेक्टर जागेची अवश्यकता आहे. जमीन राज्य सरकार जिल्हाधिकाऱ्यायांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देणार असून, त्याची प्रतिएकर केवळ एक रुपये एकढी नाममात्र किंमत आकारली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.