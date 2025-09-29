मुंबई

Palghar Crime: माता न तू वैरिणी! 'चिकन लॉलीपॉप मागणाऱ्या लेकराचा आईने घेतला जीव'; लाटण्यानं केलेली मारहाण

Shocking Crime in Latan: रात्रीच्यावेळी चिन्मय आणि लव्या या दोनही मुलांनी आई पल्लवी हिच्याकडे चिकन लॉलीपॉप खाण्यासाठी हट्ट धरला. नवरात्र सुरू असल्याने उपवास आहेत, त्यामुळे चिकन लॉलीपॉप मिळणार नाही, असे आईने दोनही मुलांना सांगितले. यावेळी दोन्ह मुलांनी चिकन लॉलीपॉप खाण्यासाठी आईकडे हट्ट धरला.
-सुमित पाटील

बोईसर : चिकन लॉलीपॉप खाण्यासाठी हट्ट केल्याने आईने तिच्या दोन मुलांना लाटण्याने बेदम मारहाण केली. या मारहाणीत सात वर्षाच्या पोटच्या मुलाचा मृत्यू झाल्याची घटना पालघर काशीपाडा परिसरात घडली आहे. चिन्मय धुमडे असे मृत मुलाचे नाव आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली असून परिसरात सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे.

