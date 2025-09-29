Palghar Crime: माता न तू वैरिणी! 'चिकन लॉलीपॉप मागणाऱ्या लेकराचा आईने घेतला जीव'; लाटण्यानं केलेली मारहाण

-सुमित पाटील बोईसर : चिकन लॉलीपॉप खाण्यासाठी हट्ट केल्याने आईने तिच्या दोन मुलांना लाटण्याने बेदम मारहाण केली. या मारहाणीत सात वर्षाच्या पोटच्या मुलाचा मृत्यू झाल्याची घटना पालघर काशीपाडा परिसरात घडली आहे. चिन्मय धुमडे असे मृत मुलाचे नाव आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली असून परिसरात सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.पालघर शहरानजीक असलेल्या जुना सातपाटी रस्त्यावरील काशीपाडा येथे घोडेला कॉम्प्लेक्स, शाम रिजेन्सी नावाची इमारत आहे. या ठिकाणी पल्लवी धुमडे (वय ४०) ही महिला तिचा मुलगा चिन्मय (वय ७) आणि मुलगी लव्या (वय १०) या दोन मुलांसोबत तिच्या बहिणीच्या घरी राहत होती. पतीशी पटत नसल्याने काही महिन्यापूर्वी भाईंदर येथून पालघर शहरानजीकच्या काशीपाडा येथे राहण्यास आली होती..खाण्यासाठी चिकन लॉलीपॉप मागितले म्हणून दोन मुलांना आईने लाटण्याने मारहाण केली. यात सात तर्षीय चिन्मय या मुलाचा जागीच मृत्यू झाला. तर १० वर्षीय लव्या हिच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी पालघर पोलिसांनी पल्लवी धुमडे (४०) हिला अटक केल्याची माहिती जिल्हा पोलिस अधीक्षक यतीश शुक्रवारी रात्रीच्यावेळी चिन्मय आणि लव्या या दोनही मुलांनी आई पल्लवी हिच्याकडे चिकन लॉलीपॉप खाण्यासाठी हट्ट धरला. नवरात्र सुरू असल्याने उपवास आहेत, त्यामुळे चिकन लॉलीपॉप मिळणार नाही, असे आईने दोनही मुलांना सांगितले. यावेळी दोन्ह मुलांनी चिकन लॉलीपॉप खाण्यासाठी आईकडे हट्ट धरला..मुलांनी हट्ट धरल्याने आई पल्लवीचे तिच्या रागावर नियंत्रण राहिले नाही आणि दोन्ही मुलांना तिने लाटण्याने मारहाण केली. यावेळी सात वर्षाच्या चिन्मय याच्या डोक्यात लाकडी लाटणी जोरात लागल्याने तो गंभीररीत्या जखमी झाला. त्याला उपचारासाठी पालघर येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र उपचारादरम्यान सात वर्षाच्या चिन्मय याचा मृत्यू झाला आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.खुनाचा गुन्हा दाखल -याप्रकरणी आरोपी आई पल्लवी धुमडे हिच्या विरोधात पालघर पोलीस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी आईला पोलिसांनी अटक केली असून याप्रकरणी अधिक तपास पालघर पोलीस करीत असल्याची माहिती पालघरचे पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख यांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.